CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Cámaras ficharon a un mismo delincuente dedicado a robar a conductores de buses en el centro de Medellín

Transportadores denuncian que no solo enfrentan atracos, sino también amenazas y extorsiones.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
07:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los conductores de buses que cubren rutas en el centro de Medellín, viven a diario con zozobra por la repetición de un mismo patrón: un hombre que los estaría abordando para intimidarlos y exigirles dinero.

 

De acuerdo con las denuncias del gremio, esto no es algo reciente; sin embargo, aseguran que se ha agudizado pues además de los atracos, se reportan amenazas constantes y casos de extorsión.

Cámaras ficharon a un mismo delincuente dedicado a robar a conductores de buses en Medellín

Los videos captados por cámaras de seguridad instaladas en varios buses evidencian cómo el mismo individuo se sube a los vehículos y, una vez dentro, amenaza a los conductores para que le entreguen todo el dinero.

Las grabaciones corresponden a hechos ocurridos en el centro de la ciudad, en inmediaciones del parque Berrío. No se trató de un solo episodio. Fueron tres conductores los que, en momentos distintos, resultaron amenazados por el mismo señalado delincuente.

Las imágenes muestran cómo, pese a que muchos buses ya cuentan con sistemas de videovigilancia como medida de protección, el hombre no detiene su accionar. La presencia de cámaras no ha sido suficiente para frenar los hechos.

¿Qué dice el gremio frente a los constantes robos del mismo delincuente?

Desde el gremio transportador advierten que la situación afecta no solo a quienes conducen los vehículos, sino también a los usuarios. Juan Gonzalo Merino, presidente de Asotransva, manifestó:

Tenemos los cosquilleos, tenemos los hurtos a nuestros usuarios, que también hay que declararlo acá, porque también afecta el ingreso de los usuarios, nuestros clientes, a los buses.

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá
RELACIONADO

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

 

Por su parte, el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, Henry Bello, afirmó:

Todos estamos comprometidos en el territorio, en el microterritorio, para blindar y evitar que esas estructuras sigan cometiendo esa conducta delictiva.

De momento la Policía adelanta labores de volanteo en el transporte público e insiste en la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 165 del GAULA.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ideam

Nuevo frente frío en el Caribe colombiano: Ideam explica que pasará en Córdoba y Antioquia

Inseguridad en Bogotá

Marihuana con stickers de Batman: así era como se hacían identificar 'Los Jockers' en Bogotá

Inseguridad en Bogotá

Caso Diana Ospina: ¿Qué se sabe sobre los taxis que se la llevaron tras salir de discoteca?

Otras Noticias

Pasaporte

Así quedaron los nuevos precios del pasaporte tras cambios en 2026

Tras conocerse las modificaciones hechas en este documento, así quedó su precio para los colombianos.

Astrología

"Es una situación crítica": preocupante predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, tras una de las últimas visiones que tuvo, envió una advertencia. ¿Cuál fue?

Independiente Medellín

Medellín vs. Liverpool, vuelta de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

Artistas

Murió un legendario actor de cine y televisión: desgarrador mensaje de su familia

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?