VIDEO | Cámaras ficharon a un mismo delincuente dedicado a robar a conductores de buses en el centro de Medellín

Los conductores de buses que cubren rutas en el centro de Medellín, viven a diario con zozobra por la repetición de un mismo patrón: un hombre que los estaría abordando para intimidarlos y exigirles dinero.

De acuerdo con las denuncias del gremio, esto no es algo reciente; sin embargo, aseguran que se ha agudizado pues además de los atracos, se reportan amenazas constantes y casos de extorsión.

Cámaras ficharon a un mismo delincuente dedicado a robar a conductores de buses en Medellín

Los videos captados por cámaras de seguridad instaladas en varios buses evidencian cómo el mismo individuo se sube a los vehículos y, una vez dentro, amenaza a los conductores para que le entreguen todo el dinero.

Las grabaciones corresponden a hechos ocurridos en el centro de la ciudad, en inmediaciones del parque Berrío. No se trató de un solo episodio. Fueron tres conductores los que, en momentos distintos, resultaron amenazados por el mismo señalado delincuente.

Las imágenes muestran cómo, pese a que muchos buses ya cuentan con sistemas de videovigilancia como medida de protección, el hombre no detiene su accionar. La presencia de cámaras no ha sido suficiente para frenar los hechos.

¿Qué dice el gremio frente a los constantes robos del mismo delincuente?

Desde el gremio transportador advierten que la situación afecta no solo a quienes conducen los vehículos, sino también a los usuarios. Juan Gonzalo Merino, presidente de Asotransva, manifestó:

Tenemos los cosquilleos, tenemos los hurtos a nuestros usuarios, que también hay que declararlo acá, porque también afecta el ingreso de los usuarios, nuestros clientes, a los buses.

Por su parte, el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, Henry Bello, afirmó:

Todos estamos comprometidos en el territorio, en el microterritorio, para blindar y evitar que esas estructuras sigan cometiendo esa conducta delictiva.

De momento la Policía adelanta labores de volanteo en el transporte público e insiste en la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 165 del GAULA.