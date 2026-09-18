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Alcalde de Bogotá confirma cuándo debe inicia a operar Transmilenio en la Avenida 68: la obra ya está en un 94%

El alcalde de los bogotanos lanzó una advertencia a los contratistas encargados de la obra.

Transmilenio en la Av. 68 iniciará a operar en diciembre.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
07:32 a. m.
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en charla con uno de los contratistas encargados de las obras de movilidad en la ciudad, le expresó la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr el objetivo de tener listas las calzadas de TransMilenio que circularán por la Avenida 68 de los grupos 3, 4 y 5.

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Siendo esta una de las avenidas más críticas de la ciudad, los ciudadanos han tenido que sufrir interminables trancones, ya que para lograr el avance de la obra se han tenido que presentar cierres por zonas para que haya tráfico mixto en ciertos tramos de la obra.

¿Cuándo debe iniciar la operación de TransMilenio por la Avenida 68?

Según el contratista encargado, cuando se recibió la obra, se encontraba en un 36% de avance y a la fecha, está en un 94%, por lo que los grupos 3, 4 y 5 deben estar habilitados en diciembre del presente año; la Avenida de las Américas, la Calle 13 y la Calle 26 serán las primeras beneficiadas una vez inicie la operación.

Otro de los puntos críticos que mencionó el alcalde es el grupo 8, que conecta la avenida Suba con la avenida 68 y que, según las personas, han visto quieto en varias ocasiones y no se ve a nadie trabajando, por lo que le exigió al encargado que se multipliquen los trabajos en el sector para acelerar la entrega que está programada para el 2027.

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Impacto en la movilidad de Bogotá

Con el inicio de la operación en estos grupos, la movilidad de Bogotá tendrá un importante impacto debido a la importancia de las troncales que se conectarán, además de las diferentes construcciones de puentes y deprimidos, que en un principio deben mejorar el transporte y reducir tiempos de recorrido para los conductores de Bogotá.

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