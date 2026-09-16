Nuevo temblor superó los 4.0 de magnitud en Colombia hoy 16 de septiembre de 2026: ¿dónde?

A las 3:55 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano volvió a reportar un nuevo temblor en Chocó.

La magnitud superó los 4.0 de magnitud, mientras que la profundidad alcanzó los 38 kilómetros.

"Se sintió en un sexto piso de Buenaventura", "en Cali se alcanzó a percibir", "se han presentado seis temblores en menos de una hora", "fue rápido en Ciudad Guabinas, Yumbo" y "fue corto gracias a Dios", han sido algunas de las reacciones de los internautas.

Estos son los detalles del nuevo temblor de más de 4.0 de magnitud que se sintió en Colombia hoy 16 de septiembre de 2026

3:55 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

Estos han sido los últimos temblores que se han reportado en Colombia hoy 16 de septiembre de 2026

4:05 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

4:29 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Sipí (Chocó), a 30 de Nóvita (Chocó) y a 44 de Condoto (Chocó).

¿Cuáles son los otros temblores que han sobrepasado los 4.0 de magnitud en Colombia hoy 16 de septiembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano ha informado que otros cuatro movimientos telúricos han estado por encima de los 4.0 de magnitud.

Los detalles son los siguientes:

1:18 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

2:02 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 71 de Nuquí (Chocó) y a 107 de Bojayá (Chocó).

3:12 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:14 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Sipí (Chocó), a 41 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).