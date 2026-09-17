CANAL RCN
Colombia

En videos: así se vivió el fuerte temblor de este 17 de septiembre de 2026 en Colombia

El movimiento telúrico se sintió en Cali y algunos ciudadanos publicaron algunas grabaciones.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

septiembre 17 de 2026
05:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A las 4:10 de la tarde de este 17 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 4.6 en Sipí, Chocó.

Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 37 kilómetros y una intensidad instrumental leve.

Fuerte temblor en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud
RELACIONADO

Fuerte temblor en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Además, de acuerdo con los testimonios de la ciudadanía, se alcanzó a percibir considerablemente en zonas como Armenia, Pereira, Cali, Yumbo y Manizales.

De hecho, varios habitantes de la 'sucursal del cielo' publicaron algunos videos de cómo se vivió este nuevo temblor.

Videos: así se vivió el temblor de magnitud 4.6 hoy 17 de septiembre de 2026 en Colombia

Desde una terraza ubicada en el barrio San Fernando, en la ciudad de Cali, una usuaria identificada como Carmen Sarmiento mostró que algunas personas alcanzaron a evacuar tras sentir el movimiento telúrico.


Mientras tanto, el periodista deportivo Leonel Cerrudo, que es argentino, pero reside en Cali y cubre al América, también publicó una grabación en la que se pudo percibir que las personas abandonaron las viviendas y los establecimientos en los que se encontraban.


Además, el Diario Occidente, que informa todo lo que sucede en el Valle del Cauca, tuvo acceso a tres videos que se grabaron desde un vehículo y dan cuenta de que las evacuaciones se llevaron a cabo en varias cuadras.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el primer temblor de este jueves fue en Istmina, Chocó.

Fuerte temblor se registró en Colombia hace unos minutos: este fue el epicentro y la magnitud
RELACIONADO

Fuerte temblor se registró en Colombia hace unos minutos: este fue el epicentro y la magnitud

Los detalles completos son los siguientes:

  • 12:19 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Nóvita (Chocó) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

Además, hasta el momento, el último movimiento telúrico no ha sido el de magnitud 4.6, sino que hubo otro en Sipí, Chocó, que alcanzó los 3.3 y una profundidad de 37 kilómetros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gas

Gobierno trabajará en la reactivación de proyectos de exploración de gas e hidrocarburos: vicepresidente Restrepo

Contraloría General de la República

Contraloría pone la lupa sobre $4,4 billones del FOMAG por presuntas irregularidades

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Otras Noticias

Turismo

Salitre Mágico prepara gran novedad para el Festival del Terror 2026: fechas y precio de boletería

El Festival del Terror 2026 regresa a Salitre Mágico con una nueva casa inspirada en una reconocida película. Revise fechas, horarios y novedades.

Superintendencia de Transporte

Supertransporte lanza severa advertencia y avisan de dura multa por este trámite

Atención conductores en Colombia: la Supertransporte lanza una severa advertencia sobre las revisiones técnico-mecánicas.

Artistas

Dos artistas de una banda musical fueron asesinados a tiros: esto se reportó

Selección Colombia

¡BOMBA! Aparte de James, estas son las ausencias de peso en la última convocatoria de la Selección Colombia

EPS

Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia