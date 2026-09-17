En videos: así se vivió el fuerte temblor de este 17 de septiembre de 2026 en Colombia

A las 4:10 de la tarde de este 17 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 4.6 en Sipí, Chocó.

Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 37 kilómetros y una intensidad instrumental leve.

Además, de acuerdo con los testimonios de la ciudadanía, se alcanzó a percibir considerablemente en zonas como Armenia, Pereira, Cali, Yumbo y Manizales.

De hecho, varios habitantes de la 'sucursal del cielo' publicaron algunos videos de cómo se vivió este nuevo temblor.

Videos: así se vivió el temblor de magnitud 4.6 hoy 17 de septiembre de 2026 en Colombia

Desde una terraza ubicada en el barrio San Fernando, en la ciudad de Cali, una usuaria identificada como Carmen Sarmiento mostró que algunas personas alcanzaron a evacuar tras sentir el movimiento telúrico.



Mientras tanto, el periodista deportivo Leonel Cerrudo, que es argentino, pero reside en Cali y cubre al América, también publicó una grabación en la que se pudo percibir que las personas abandonaron las viviendas y los establecimientos en los que se encontraban.



Además, el Diario Occidente, que informa todo lo que sucede en el Valle del Cauca, tuvo acceso a tres videos que se grabaron desde un vehículo y dan cuenta de que las evacuaciones se llevaron a cabo en varias cuadras.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el primer temblor de este jueves fue en Istmina, Chocó.

Los detalles completos son los siguientes:

12:19 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Nóvita (Chocó) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

Además, hasta el momento, el último movimiento telúrico no ha sido el de magnitud 4.6, sino que hubo otro en Sipí, Chocó, que alcanzó los 3.3 y una profundidad de 37 kilómetros.