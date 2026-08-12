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VIDEO | Volcán de lodo erupcionó en Urabá y obligó a evacuar familias de manera preventiva

La emergencia se presentó en la vereda Molinillo, en el Urabá antioqueño.

Volcán de lodo en San Pedro de Urabá
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
10:36 a. m.
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Una situación de alerta se presentó el martes 12 de agosto en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, luego de que un volcán de lodo registrara actividad en la vereda Molinillo.

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El fenómeno generó preocupación entre los habitantes de las zonas cercanas y llevó a las autoridades a desplegar medidas preventivas para evitar que las familias quedaran expuestas ante una eventual nueva manifestación de actividad.

Familias fueron evacuadas tras erupción del volcán de lodo

Ante la actividad registrada, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de familias ubicadas en sectores aledaños al volcán de lodo.

La medida busca reducir cualquier riesgo mientras se establece cómo evoluciona el fenómeno y se determina si existe alguna amenaza adicional para las comunidades cercanas.

Además, fue restringido el acceso al área del volcán, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes y visitantes no acercarse al lugar hasta que las condiciones sean evaluadas.

La administración municipal recomendó especialmente a las familias que viven cerca permanecer atentas ante cualquier cambio en el terreno o nueva manifestación de actividad.

¿Qué recomendaron las autoridades a los habitantes?

El llamado principal es a mantener la calma, pero permanecer en estado de alerta.

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Las autoridades municipales pidieron a las comunidades seguir únicamente las instrucciones oficiales, adoptar las medidas preventivas y reportar cualquier cambio que pueda representar un riesgo.

También recomendaron prestar atención a posibles nuevas manifestaciones no solo en el punto donde se presentó la emergencia, sino en otros diapiros del municipio, estructuras geológicas relacionadas con la presencia y salida de lodo y gases.

Por otro lado, la directora del Dagran de Antioquia, Vanessa Paredes Zúñiga, anunció que se están coordinando acciones con las autoridades de Turbo y San Pedro de Urabá para fortalecer el seguimiento a los diapiros activos de la zona.

El objetivo es mantener una vigilancia permanente sobre el comportamiento del terreno y, dependiendo de su evolución, adoptar nuevas medidas para proteger a las comunidades.

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