Fuerte temblor se registró en Colombia hace unos minutos: este fue el epicentro y la magnitud

Este 16 de septiembre de 2026, sobre las 3:12 de la tarde, se presentó un movimiento telúrico que sobrepasó los 4.0 de magnitud.

Este temblor se originó en Chocó, pero, de acuerdo con lo que se ha expresado en las redes sociales, se alcanzó a sentir en Valle del Cauca y Antioquia.

Así fue el fuerte temblor que se reportó en Colombia en la tarde de este 16 de septiembre de 2026

3:12 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

Intensidad instrumental: IV (Leve).

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado réplicas: ¿dónde?

3:14 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Sipí (Chocó), a 41 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:18 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

Un temblor ya había sobrepasado los 4.0 de magnitud en Chocó durante este 16 de septiembre de 2026

En la madrugada de este miércoles, exactamente sobre la 1:18 de la madrugada, se reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.5 en Istmina. Los detalles completos son los siguientes:

1:18 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

Asimismo, sobre las 2:02 de la madrugada, se presentó este otro episodio:

Magnitud: 4.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 71 de Nuquí (Chocó) y a 107 de Bojayá (Chocó).

Intensidad instrumental: débil.