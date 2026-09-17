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Fuerte temblor en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

El movimiento telúrico fue reportado a las 4:10 de la tarde de este jueves. Descubra aquí el reporte completo.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 17 de 2026
04:29 p. m.
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Hace unos minutos, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor que sobrepasó los 4.0 de magnitud en Chocó.

¿De cuánto fue exactamente? ¿En dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos a continuación.

Fuerte temblor se registró en Colombia hace unos minutos: este fue el epicentro y la magnitud
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Así fue el fuerte temblor que se reportó en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026

  • 4:10 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

"Este es el más fuerte que he sentido después del 10 de agosto", "se sintió bastante en Armenia", "en el sur de Cali volvimos a sentirlo", "se movió el edificio en el que estaba", "llegué a pensar que iba a pasar los 5.0 de magnitud" y "lo percibí en Ciudad Guabinas, Yumbo", han sido algunas de las reacciones de los internautas.

Hubo una réplica que superó los 3.0 de magnitud: esto informó el Servicio Geológico Colombiano

Exactamente 10 minutos después del temblor de magnitud 4.6, el Servicio Geológico Colombiano reportó un otro movimiento telúrico de 3.3.

Los detalles completos son los siguientes:

  • 4:20 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de Nóvita (Chocó) y a 44 de El Dovio (Valle del Cauca).

Intensidad instrumental: IV (leve).

Estos han sido todos los temblores que se han sentido en Chocó, Colombia, hoy 17 de septiembre de 2026

  • 12:19 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 41 kilómetros.

  • 3:20 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

  • 4:00 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud. 3.4.

Profundidad: 44 kilómetros.

  • 4:02 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 42 kilómetros.

  • 4:19 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 40 kilómetros.

  • 4:46 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 45 kilómetros.

  • 4:55 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 40 kilómetros.

  • 4:59 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

  • 5:38 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

  • 6:19 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

  • 6:33 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 41 kilómetros.

  • 6:42 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

  • 7:21 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

  • 7:38 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

  • 12:22 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 47 kilómetros.

  • 1:52 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 40 kilómetros.

  • 2:19 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

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  • 2:43 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 43 kilómetros.

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