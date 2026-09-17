Gobierno trabajará en la reactivación de proyectos de exploración de gas e hidrocarburos: vicepresidente Restrepo

En medio del congreso anual de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, advirtió que se ha invertido poco en el sector, a pesar de la creciente demanda.

“El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella recibe este problema del Gobierno anterior. La seguridad energética”, según dijo, “está en cuidados intensivos”.

Su llamado al nuevo Gobierno es a “administrar bien los embalses, a tener un parque térmico disponible y con salud financiera, garantizar los combustibles, que entren en operación los proyectos de generación, que las redes de transmisión se construyan”. En otras palabras, “que las instituciones puedan tomar decisiones a tiempo”.

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Presidenta de Acolgen advirtió que un eventual apagón sería responsabilidad del Gobierno Petro

La situación del sistema energético colombiano, de cara a los peores meses del fenómeno de El Niño, es tan grave que, de acuerdo con la presidenta del gremio, ahorrar dejó de ser suficiente para garantizar la prestación del servicio a los hogares colombianos.

Además, advirtió que “si nosotros llegáramos a tener algún tipo de apagón, sería el apagón del Gobierno Petro, no el apagón de este Gobierno”.

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Vicepresidente Restrepo sostuvo que el Gobierno está comprometido con el sector minero-energético:

Como muestra de su compromiso con el sector minero-energético del país, el vicepresidente Juan Manuel Restrepo indicó que el Gobierno Nacional trabajará en la reactivación de la exploración de gas e hidrocarburos en territorio nacional. En su intervención, frente a los asistentes al congreso, realizado en Bogotá, señaló:

“Siempre es mejor crecer que decrecer y por principio general no comparto la irresponsabilidad y estupidez de creer en la teoría del decrecimiento (…) sectores estratégicos y claves de la política de Estado serán los minerales críticos y los sectores de hidrocarburos, gas y energía. Lo digo con convicción: no tiene ningún sentido no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo o eximirse de la responsabilidad que tenemos en recurrir a métodos no convencionales. Es mejor que entregar el sector a la minería criminal, una historia que terminó en deforestación”.