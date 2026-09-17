Supertransporte lanza severa advertencia y avisan de dura multa por este trámite

La Superintendencia de Transporte ha encendido las alarmas en el sector automotor colombiano tras emitir una advertencia contundente dirigida a todos los propietarios de vehículos.

El organismo regulador advirtió sobre las graves consecuencias económicas y legales a las que se exponen los conductores que no cumplan a cabalidad con las normativas vigentes sobre la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, un trámite obligatorio que muchos suelen pasar por alto o gestionar de manera inadecuada.

De acuerdo con la entidad, circular por las carreteras del país sin este certificado al día, o acudir a centros de diagnóstico automotor (CDA) que no cumplan con los estándares legales, no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también expone al infractor a drásticas sanciones monetarias.

La Supertransporte recalcó que los controles se intensificarán en las principales vías nacionales y urbanas, utilizando tecnología avanzada y operativos sorpresa en conjunto con las autoridades de tránsito.

¿Cuáles son los riesgos y consecuencias para los conductores?

El incumplimiento de esta obligación acarrea sanciones severas que impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos. Entre las principales medidas punitivas se encuentran:

Multas económicas severas: Conducir un vehículo sin la revisión técnico-mecánica vigente genera una orden de comparendo equivalente a varios salarios mínimos diarios legales vigentes, además de los costos adicionales por los servicios de grúa y los patios si el vehículo llega a ser inmovilizado.

Inmovilización inmediata del automotor: Las autoridades de tránsito tienen la facultad de retirar de circulación el vehículo en el mismo momento en que se detecte la infracción, lo que genera traumatismos logísticos y económicos adicionales para el propietario.

Problemas con las pólizas de seguro: En caso de sufrir un accidente de tránsito, las compañías aseguradoras podrían negarse a cubrir los siniestros o a pagar las indemnizaciones correspondientes si se comprueba que el vehículo circulaba sin el certificado técnico-mecánico al día.

La entidad gubernamental reiteró que el objetivo de estas medidas no es castigar a la ciudadanía, sino garantizar un parque automotor seguro que reduzca significativamente la tasa de accidentalidad vial en el territorio nacional.

Los conductores tienen la responsabilidad de mantenerse informados y cumplir puntualmente con sus deberes legales para evitar ser víctimas de estas cuantiosas multas.