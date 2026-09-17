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Contraloría pone la lupa sobre $4,4 billones del FOMAG por presuntas irregularidades

El organismo de control anunció que acelerará las pesquisas sobre millonarios pagos realizados durante las últimas semanas del gobierno anterior.

María Fernanda Correa

septiembre 17 de 2026
04:39 p. m.
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La Contraloría puso bajo la lupa $4,4 billones relacionados con pagos realizados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno.

De acuerdo con el organismo de control, los soportes y evidencias que permitirían verificar parte de estas operaciones no habrían podido ser identificados.

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Los recursos fueron girados desde Fiduprevisora a diferentes proveedores encargados de prestar servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios.

Ante los hallazgos, la Contraloría declaró el proceso de impacto nacional, una decisión que permitirá avanzar con mayor celeridad y profundidad en la investigación.

¿Qué es lo que están investigando?

La investigación se concentra en las operaciones realizadas durante las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro.

La Contraloría busca establecer cómo se efectuaron estos pagos, cuál fue su destinación y si los procedimientos utilizados cumplieron con los requisitos correspondientes.

El monto que está siendo revisado asciende a $4,4 billones, una cifra que corresponde a los recursos girados al FOMAG y posteriormente transferidos a distintos proveedores de servicios de salud del Magisterio.

El organismo de control advierte que existen dificultades para identificar los soportes y evidencias de algunas de estas operaciones, situación que motivó el avance de las pesquisas.

¿Qué encontró inicialmente la Contraloría?

La delegada para Economía y Finanzas de la Contraloría, Jenny Lindo Díaz, explicó que dentro de los asuntos que están siendo revisados aparecen diferentes situaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.

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Entre ellas mencionó diferencias presupuestales relacionadas con las liquidaciones de contratos de la administración del FONPET, además de transferencias que superarían los $17.000 millones.

La funcionaria explicó que estos elementos hacen parte de las situaciones que llevaron al organismo de control a darle al caso la categoría de impacto nacional.

¿Qué significa que sea una investigación de impacto nacional?

La declaratoria permite que el organismo de control concentre esfuerzos y recursos en el proceso y avance de manera más rápida en la recopilación y análisis de la información.

Este declaratorio implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información.

En otras palabras, la Contraloría tendrá mayores herramientas para recopilar documentos, revisar los movimientos de dinero y establecer si existieron irregularidades que puedan generar responsabilidades fiscales.

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