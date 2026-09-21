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Fuerte temblor en Colombia se sintió hace unos minutos: atento al epicentro y la magnitud

El movimiento telúrico se sintió a las 9:48 de la mañana, según el Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 21 de 2026
09:56 a. m.
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El Servicio Geológico Colombiano, a través de su página web oficial, confirmó un temblor que superó los 4.0 de magnitud.

En esta ocasión, el epicentro fue en Chaparral, Tolima, zona en la que se han presentado movimientos telúricos recurrentes desde el domingo 20 de septiembre de 2026.

¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles completos a continuación.

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Así fue el fuerte temblor que se sintió en Chaparral, Tolima, hoy 21 de septiembre de 2026

  • 9:48 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Roncesvalles (Tolima).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Chaparral, Tolima, hoy 21 de septiembre de 2026?

  • 12:54 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 1:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 1:47 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

  • 2:03 a.m.

Epicentro. Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

  • 2:12 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

  • 2:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 2:39 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 3:09 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

  • 3:23 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

  • 3:28 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 3:37 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

  • 3:44 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

  • 3:54 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

  • 3:58 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 4:07 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 4:08 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 4:18 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 4:24 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

  • 4:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

  • 4:52 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

  • 5:05 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

  • 5:20 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

  • 5:26 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

  • 5:40 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 5:47 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

  • 5:57 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 6:14 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 6:17 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 6:26 a.m.

Epicentro. Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 6:38 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 6:47 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

  • 7:01 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 7:16 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 7:19 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

  • 7:28 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 7:36 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 7:50 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

  • 8:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

  • 8:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 8:32 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

  • 8:34 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 8:40 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 8:44 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 8:48 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

  • 9:14 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 9:23 a.m.

Epicentro. Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

  • 9:25 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

  • 9:36 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

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  • 9:57 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

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