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Colombia

Gobierno adelanta reuniones para darle vida a un plan que controle expansión de hipopótamos

Las estimaciones apuntan que en la próxima década podría haber más de 700 hipopótamos.

Hipopótamos en Colombia.
Hipopótamos en Colombia. Foto: Ministerio de Ambiente.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 21 de 2026
10:47 a. m.
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En la década de los 80, hubo un hecho que cambió para siempre el desarrollo de la región que conecta a Antioquia con el Pacífico y el resto del territorio.

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En aquel tiempo, el país atravesaba una crítica situación por el auge de los carteles del narcotráfico. Pablo Escobar, la cabeza del cartel de Medellín, trajo hipopótamos africanos a la hacienda Nápoles.

¿Por qué hay hipopótamos en Colombia?

Estos animales no son naturales de Colombia, por lo cual desde ese momento se transformaron en una especie invasora, lo que modificó las dinámicas del ecosistema.

Luego del fallecimiento de Escobar, en 1993, la expansión de los hipopótamos se hizo sin control alguno. Desde Antioquia migraron por el corredor del río Magdalena que se conecta con Cundinamarca, Boyacá y Santander.

Los expertos de National Geographic especifican que estos animales son depredadores de las nutrias del río y manatíes, especies locales. Ha sido tal la expansión que son varios los casos de los hipopótamos transitando por las vías de los municipios.

De cara al futuro, las estimaciones del Instituto Humboldt indican que para 2034 podría haber 783 hipopótamos y en 2039 serían más de 1.400 especímenes.

El Ministerio de Ambiente había anunciado el plan para aplicarle la eutanasia a 400 hipopótamos y gestionar el traslado de otra cantidad al centro de conservación Vantara, en India.

Gobierno se reúne para un nuevo plan

A través de medios de comunicación, se conoció que supuestamente el traslado estaba en duda. Este proceso no ha tenido avances con corte a septiembre de 2026.

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El ministerio le ha puesto la lupa a la situación y este lunes 21 de septiembre dio a conocer las acciones que se tomarán para evitar la reproducción de esta especie.

El primer paso consiste en la reunión que tuvo la cartera con el Instituto Humboldt y corporaciones regionales. De acuerdo con lo mencionado por el ministro Fabio Arjona, el propósito será tener un plan que cuente con garantías para reducir la cantidad de hipopótamos de un modo amigable con el medioambiente.

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