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Joven colombiano quedó en coma tras brutal accidente en Boston: su familia pide ayuda para viajar

Juan Sebastián Gómez permanece hospitalizado en Boston tras sufrir un accidente del que no se tiene mucha información.

Mañana Express

septiembre 21 de 2026
09:26 a. m.
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Una familia antioqueña atraviesa días de angustia mientras uno de sus integrantes permanece hospitalizado en Estados Unidos luego de sufrir un grave accidente de tránsito.

Se trata de Juan Sebastián Gómez, de 31 años, quien permanece desde hace cinco días en una unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

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Según sus familiares, el joven se encuentra en estado crítico y permanece en coma. Mientras recibe atención médica, sus seres queridos intentan encontrar la manera de viajar desde Colombia para acompañarlo.

El problema es que la familia asegura que todavía desconoce buena parte de lo ocurrido y que la distancia dificulta conocer directamente su evolución médica.

¿Cómo se enteró la familia del accidente del joven?

Verónica Gómez, hermana de Sebastián, contó que recibió la noticia a través de un conocido que se encuentra en Estados Unidos.

Según relató, la Policía se comunicó con esa persona para informarle que Sebastián había sufrido un accidente en el que estuvieron involucrados un scooter y un vehículo.

Yo me enteré por un conocido que tengo allá y a él, el jueves, el día que él me avisó a mí, lo llamó la Policía y que él estaba en el hospital por un accidente con un scooter con un carro.

Sebastián lleva aproximadamente tres años y medio viviendo en Estados Unidos.

Desde entonces, sus familiares en Colombia han intentado obtener información sobre lo ocurrido y conocer de primera mano su estado de salud.

Familia pide ayuda para llegar hasta donde está él

Ante la gravedad del caso, la familia está solicitando ayuda a diferentes autoridades para poder desplazarse a Estados Unidos.

El llamado está dirigido a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la Cancillería y el Gobierno Nacional, con el objetivo de encontrar una alternativa que les permita viajar lo antes posible.

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Berta Restrepo, madre de Sebastián, aseguró que para la familia es fundamental poder estar junto a él en este momento.

Yo sé que él nos necesita, nos necesita mucho. Yo sé que hay gente que nos quiere ayudar y está al pendiente, pero lo más importante en este momento, y yo sé que es reconfortante para él como para nosotros, es que su familia esté con él.

¿Cómo se encuentra el joven y qué se sabe de su estado de salud?

La preocupación de la familia aumenta debido a la condición médica que, según les han informado los profesionales que atienden a Sebastián.

Verónica explicó que su hermano permanece en coma y que los médicos les han hablado de una hemorragia cerebral y edema cerebral. La familia asegura que, durante varios días, no había presentado cambios significativos en su estado de conciencia.

Me decía el médico el viernes: tu hermano está muy enfermo. Es un proceso que va a tener, es muy largo, es de mucho tiempo.

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Ante este panorama, sus familiares consideran que poder acompañarlo durante el proceso médico es fundamental.

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