¡Insólito! Coche arrolló a un jugador en pleno calentamiento de partido

Una de las imágenes más insólitas, extrañas y virales del fútbol internacional se registró en el balompié de Tailandia, donde el experimentado mediocampista inglés Andros Townsend —con pasado en clubes de élite como el Tottenham, Everton y la selección de Inglaterra— protagonizó un aparatoso accidente al ser arrollado por un rodillo compactador de césped.

El suceso ocurrió durante los ejercicios previos y de descanso de un encuentro del PT Prachuap. Mientras el plantel realizaba trabajos físicos sobre el césped, una máquina destinada al mantenimiento y nivelación del campo ingresó al terreno de juego.

En una confusa maniobra, el conductor del vehículo no se percató de la presencia del futbolista y este, de espaldas, tampoco advirtió la proximidad de la pesada herramienta. El rodillo embistió a Townsend por detrás, derribándolo y pasándole literalmente por encima de las piernas antes de que el operario lograra frenar por completo.

De inmediato, compañeros de equipo y cuerpos técnicos corrieron a auxiliarlo en medio de momentos de gran tensión.

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Pese a lo aparatoso de las imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo, el desenlace fue afortunadamente favorable. El futbolista británico sufrió únicamente contusiones superficiales y molestias leves en la zona de las piernas y la cadera, descartándose cualquier lesión de gravedad.

La anécdota deportiva tuvo un cierre inesperado: horas más tarde del incidente, Townsend se recuperó del impacto, ingresó al terreno de juego desde el banco de suplentes en los minutos finales y celebró la victoria por 3-0 de su equipo.

Reacciones en redes sociales

El video del suceso desató una ola de reacciones y comentarios de todo tipo en plataformas digitales.

Mientras unos expresaban su alivio ante la milagrosa salvación del jugador, miles de internautas optaron por el humor con frases virales como "¡No se puede aparcar ahí, colega!", "Arresten a ese conductor" o bromas sobre una supuesta falta de concentración en los trabajos tácticos.

Por su parte, el propio Townsend se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales, tomándose el hecho con gracia al publicar: “Un día más en el fútbol tailandés (¡estoy bien!)”.