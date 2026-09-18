"Pido que me lo devuelvan sano y salvo": familia de conductor de ambulancia secuestrado por el ELN

Jayson Bonilla, conductor de ambulancia, lleva ocho días secuestrado por el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander, tras ser capturado el pasado 10 de septiembre en la vía que comunica el municipio de Tibú con La Gabarra.

Familia de hombre secuestrado clama por su liberación

Su familia clama por su liberación mientras las autoridades investigan las circunstancias del caso.

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El grupo armado ELN publicó recientemente un video donde confirma tener a Bonilla en su poder y señala que presuntamente las ambulancias estarían siendo utilizadas para transportar encomiendas para grupos armados. Sin embargo, las autoridades competentes aún no han confirmado estas afirmaciones.

La familia del hombre se ha unido para exigir su regreso. Su madre expresó: "Los agradezco de todo corazón, en el nombre de Dios, que me lo devuelvan sano y salvo, que vuelva acá".

La hermana del conductor también alzó su voz: "Como hermana de Jason, alzo mi voz para que por favor nos escuchen. Él tiene una familia que lo ama, que lo necesita, que lo espera. Solo les pido de corazón que le respeten la vida y que podamos tenerlo en casa, sano y salvo".

Desde el secuestro, no se han conocido más detalles sobre el estado de salud de Bonilla ni las condiciones en las que se encuentra. La única información disponible es el video difundido por el ELN tras su captura.

Secuestran a tres uniformados de la Policía en Cúcuta

Este caso se suma a otros secuestros en la región. En las últimas horas también se conoció una prueba de supervivencia de tres uniformados que fueron secuestrados en la vía Cúcuta-Ocaña, lo que evidencia la situación de seguridad que enfrenta la zona del Catatumbo.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del secuestro y trabajar en la liberación de Bonilla, quien desempeñaba labores humanitarias como conductor de ambulancia en la región.