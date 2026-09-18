“Es una cirugía de corazón abierto": madre de Lucas Murillo confirma que será operado la próxima semana

Lucas Murillo, el niño de 7 años trasladado desde Cúcuta a Bucaramanga luego de la intervención del presidente Abelardo de la Espriella, afrontará una cirugía de corazón abierto la próxima semana. La decisión fue tomada tras una junta médica que concluyó en las últimas horas, lo que representa una nueva esperanza para su familia y para el país que sigue de cerca su caso.

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En un video difundido por sus padres, el menor pidió a los colombianos que oren por su salud: “Hola a todos, mis papitos me dijeron que la otra semana me van a hacer una cirugía del corazón, y que no me preocupe por los exámenes”. Su mensaje conmovió a miles de personas que lo han acompañado con oraciones y palabras de aliento.

Madre de Lucas pide unión en oración

Andrea García, madre del menor, confirmó que Lucas se encuentra estable y con buen ánimo. “Hoy está estable, alegre, contento, dispuesto… esperando y confiando en Dios”, relató en entrevista con Noticias RCN.

Sobre la intervención, explicó: “Nos han dicho que será una cirugía de corazón abierto, altamente compleja, con muchos riesgos, pero es la opción que nos da esperanza”. La madre reconoció que el procedimiento es de alto riesgo, pero insistió en que la familia lo recibe como una oportunidad: “Teníamos el temor de que nos dijeran que ya no podían hacer nada, pero gracias a Dios tenemos esta opción de esperanza”.

La próxima semana será la cirugía de Lucas Murillo

La cirugía está programada para la próxima semana, entre lunes o martes, según la disponibilidad médica. Andrea García pidió a los colombianos que acompañen a su hijo con plegarias: “Queremos aprovechar para pedirles a todos que recen por nuestro hijo, que se unan con nosotros en la oración, que Dios nos mantenga fuertes”.

Lucas, consciente de su condición, suele decir que tiene “medio corazoncito” y ha pedido a Dios mejorar su salud. Su caso ha despertado solidaridad nacional y se ha convertido en símbolo de fe y resistencia. Ahora, con la operación en el horizonte, su familia y el país esperan que la intervención le permita continuar con su vida.