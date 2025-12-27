VIDEO | Policías fueron violentamente derribados y golpeados en medio de una asonada en Amagá

Los episodios de agresión contra la fuerza pública no cesan. A los hechos registrados en el Valle del Cauca se sumó un nuevo caso en Amagá, Antioquia, donde un procedimiento rutinario de control terminó en una asonada que dejó seis policías heridos.

La situación se presentó durante la madrugada, en medio de las labores de vigilancia adelantadas por la Policía para garantizar el cumplimiento del horario de cierre de establecimientos nocturnos.

Policías fueron derribados y golpeados en Amagá

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la mañana, cuando varios uniformados se encontraban desplegados en sectores clave de Amagá, especialmente en los alrededores del parque principal y la plaza de mercado, realizando controles para verificar que comerciantes y establecimientos cumplieran con el cierre ordenado.

Durante el procedimiento, varios jóvenes, algunos de ellos en estado de embriaguez, manifestaron su inconformidad con la presencia policial. La situación comenzó con una discusión, pero rápidamente escaló a un escenario de confrontación directa.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un grupo de personas se negó a acatar la orden policial y reaccionó de forma agresiva.

La tensión aumentó cuando una patrulla de la Policía fue tumbada, lo que dio paso a una serie de agresiones físicas y verbales contra los uniformados.

El procedimiento, un grupo aproximado de 10 personas se negó a acatar la orden policial, reaccionando de manera agresiva, verbal y físicamente contra los uniformados.

Tras este primer episodio, el enfrentamiento continuó.

¿Cómo ocurrieron los hechos de violencia contra los uniformados?

Jóvenes y policías terminaron enfrentados en el parque principal, en medio de golpes y forcejeos, una situación que obligó a los uniformados a hacer uso de la fuerza para intentar controlar el disturbio y restablecer el orden en la zona.

Sobre la secuencia de los hechos, el secretario de Gobierno de Amagá, Juan David Londoño, detalló que la agresión contra la fuerza pública se produjo antes de que los uniformados intervinieran con mayor contundencia:

Inicialmente estos jóvenes tumban la motocicleta de la fuerza pública, agreden la fuerza pública y posteriormente cuando ya los uniformados ejercen la autoridad, se ven en ese hecho bochornoso donde ellos hacen uso de la fuerza.

Como consecuencia de la confrontación, seis policías resultaron heridos. De ese total, cuatro uniformados sufrieron laceraciones y lesiones en la mandíbula, lesiones que los obligarán a permanecer incapacitados durante el fin de año, mientras reciben atención médica.

Capturan a los responsables de haber agredido a seis policías en Amagá

En medio del operativo posterior a los disturbios, tres de los implicados fueron capturados y deberán responder ante la justicia por el delito de violencia contra servidor público. Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización correspondiente.