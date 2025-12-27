Dolor en la televisión: murió importante referente

La televisión mexicana se encuentra de luto porque se confirmó la muerte de un reconocido guionista y productor argentino que se ingenió una de las series más exitosas en ese país.

Jorge Lozano Soriano, que fue la mente maestra detrás de 'Mujer, casos de la vida real', la producción que se estrenó en febrero de 1986, tuvo 21 temporadas y contó como máxima figura con la actriz Silvia Pinal, falleció a sus 89 años.

La muerte ocurrió el pasado 25 de diciembre de 2025 y fue confirmada por los familiares del importante guionista a través de las redes sociales.

Este fue el mensaje con el que se le dio el último adiós a Jorge Lozano Soriano, el referente de la televisión en México

En una publicación realizada en el Facebook oficial de Jorge Lozano Soriano, sus familiares informaron lo sucedido y revelaron cuándo serán las exequias.

"Con profundo pesar, lamentamos comunicarles que el señor Jorge Lozano Soriano falleció hoy (25 de diciembre), a las 12:50 de la madrugada. El velatorio se realizará a partir de las 3:00 de la tarde, en Gayosso, Ciudad de México", comenzaron redactando.

"A quienes puedan acompañarnos en su último adiós, les estaremos profundamente agradecidos. Descansa en paz", complementaron.

Así han reaccionado los seguidores de la televisión mexicana tras la muerte de Jorge Lozano Soriano

Tras el comunicado de los familiares, los seguidores de Jorge Lozano Soriano quedaron devastados, comenzaron a escribir múltiples mensajes de condolencias y resaltaron su trayectoria.

"Besos al cielo", "gracias por todo", "te vamos a extrañar mucho", "su recuerdo quedará para siempre", "que brille para él la luz que no tiene fin", "fuiste un gran escritor" y "es muy triste recibir esta noticia", han sido algunas de las palabras expresadas.

Jorge Lozano Soriano también fue productor de novelas como 'El secreto de Alejandra', 'Bendita mentira', 'Marianela' y creó historias como 'Lazos de amor', 'Mi pequeña soledad' y 'Mi destino eres tú'.