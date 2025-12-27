CANAL RCN
Colombia

Reconocida presentadora y exreina colombiana está de luto: su abuela falleció

La también modelo le dio el último adiós a su abuela mediante un desgarrador mensaje en redes sociales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
02:21 p. m.
Una reconocida modelo de Colombia se encuentra enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que confirmó una gran pérdida en las últimas horas.

Gabriela Tafur, que participó en el Miss Universe 2019 y también se ha destacado como presentadora de televisión y abogada, informó que su abuela partió de este plano terrenal.

La reina de belleza, que fue Señorita Colombia entre el 2018 y el 2019, escribió un desgarrador mensaje en las redes sociales y compartió 13 fotos de momentos que la marcaron junto a su ser querido.

Así fue como Gabriela Tafur, la reconocida modelo y reina de belleza de Colombia, le dio el último adiós a su abuela

El pasado 26 de diciembre de 2025, Gabriela Tafur expresó que su corazón se encuentra devastado por la partida de su abuela y le deseo un descanso eterno.

"Come pone uno en palabras este vacío que dejas. Te amo con mi alma, abu. Vuela alto", escribió la modelo en una publicación de Instagram.

Además, en el post, Gabriela Tafur reveló un video de un instante en el que visitó a su abuela mientras que estaba hospitalizada y ella la consintió con mucho amor y entereza.

Gabriela Tafur ha recibido múltiples mensajes de condolencias tras la muerte de su abuela

Luego del desgarrador mensaje de Gabriela Tafur, varios colegas e internautas le han deseado fortaleza y han lamentado su pérdida.

"Lo siento mucho, Gabi", "los abrazo muy fuerte", "que descanse en paz", "te acompaño en tu tristeza", "ella se quedará en tu corazón", "por siempre la amarás", "lloré con el video", "las abuelitas deberían ser eternas", "el aura de tu abuela era inimaginable", "fue tu fiel acompañante", "nunca se irá de tu lado", "mis condolencias a toda la familia" y "la recuerdo con amor", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

