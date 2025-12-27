Video muestra cómo tres jóvenes estuvieron a segundos de llevarse un carro en una calle solitaria de Bogotá

Un video de seguridad dejó al descubierto un intento de hurto de vehículo que estuvo a punto de concretarse en una calle de Bogotá.

Las imágenes muestran cómo tres jóvenes aprovecharon la soledad del sector para intentar llevarse un carro que se encontraba estacionado. El hecho posteriormente derivó en un operativo policial.

Video: tres jóvenes estuvieron a segundos de llevarse un carro en una calle solitaria de Bogotá

En el video se observa cómo dos jóvenes caminan tranquilamente por la cuadra donde estaba parqueado el vehículo. Durante varios segundos recorren el sector, aparentemente verificando que no hubiera personas cerca ni movimiento en la zona.

Al confirmar la soledad de la calle, se acercan al automotor y comienzan a manipularlo.

Las imágenes muestran que realizan una maniobra por una de las ventanas del vehículo y logran abrirlo. De inmediato, uno de los jóvenes ingresa al interior con la intención de encenderlo y ponerlo en marcha.

En ese momento, la cámara capta la presencia de un tercer joven, quien aparentemente se encontraba cumpliendo labores de vigilancia, observando que nadie se aproximara al lugar.

Segundos después, los tres jóvenes se reúnen alrededor del carro e intentan moverlo para sacarlo de la zona. Sin embargo, al parecer, no logran su objetivo.

La situación se torna más tensa cuando, de forma repentina, aparece un hombre que sería el propietario del vehículo. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, comienza a gritar para alertar a los vecinos.

Ante los gritos, los tres jóvenes abandonan el carro y huyen rápidamente del lugar. Minutos después, varios residentes del sector salen a la calle tras escuchar el alboroto, pero la cámara de seguridad pierde el rastro de los presuntos delincuentes, que ya habían escapado.

Capturan a jóvenes que huyeron tras intentar robar un vehículo en Bogotá

Tras lo ocurrido, la víctima se comunicó con la línea 123 para reportar el hurto de su vehículo bajo la modalidad de halado, ocurrido en el sector de San Jorge Sur Oriental.

La central de radio alertó de inmediato a las patrullas de vigilancia, informando además que los presuntos responsables se movilizaban en otro automotor.

En respuesta, uniformados adscritos al CAI Altamira desplegaron un operativo de registro y control en diferentes puntos del sector. Gracias a la reacción, fue posible ubicar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos y proceder a su interceptación.

Durante el procedimiento, las autoridades realizaron la inmovilización del automotor y lograron la captura en flagrancia de tres hombres, de 19, 20 y 24 años de edad, en el barrio Nueva España.

Los capturados fueron señalados del delito de hurto y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso judicial.

Además, según el reporte oficial, estas personas presentan antecedentes por el mismo delito de hurto y por tráfico de estupefacientes, información que ahora hace parte de la investigación que adelantan las autoridades competentes.