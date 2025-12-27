Aprobaron en Dimayor polémica norma para el fútbol colombiano en 2026: podrían despedir jugadores

La Dimayor aprobó en su más reciente asamblea una decisión que ha generado amplia discusión en el fútbol profesional colombiano. En la reunión que contó con la participación de los 36 clubes afiliados, se determinó que a partir de 2026 los equipos deberán reducir el tamaño de sus plantillas de 30 a 25 jugadores.

Fue una decisión adoptada de manera unánime. Así lo afirmó el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en declaraciones entregadas a La FM de RCN Radio, donde sostuvo que la determinación estuvo respaldada por análisis de datos sobre la cantidad real de futbolistas utilizados en competencia durante la temporada.

Según explicó el directivo, el número efectivo de jugadores que participan regularmente en los partidos es inferior al límite anterior. En ese contexto, Zuluaga señaló que el máximo de futbolistas en competencia suele ser 23 por equipo y comparó la situación con otras ligas internacionales donde los cupos inscritos oscilan entre 25 y 26 jugadores.

Acolfutpro denuncia vulneración de derechos laborales

A través de un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), mostraron su rechazo por la decisión adoptada por la Dimayor y los clubes, indicando que esto llevaría a que 180 deportistas pierdan su actividad profesional.

Por ello solicitamos que el Ministerio del Deporte no apruebe este reglamento, por ser violatorio de los derechos fundamentales de los futbolistas.

El comunicado cuestiona además que, mientras se limita el número de futbolistas profesionales inscritos, la Dimayor permita la participación de jugadores sub-20 sin contrato ni seguridad social. Para el gremio, esta situación constituye una práctica irregular y riesgosa, al exponer a jóvenes futbolistas a condiciones laborales sin garantías mínimas.

Origen de la propuesta y reacciones tras la votación

Aunque inicialmente se especuló que la iniciativa provenía de algún equipo pequeño, en las últimas horas se conoció una versión distinta sobre el origen de la propuesta. El periodista José Orlando Ascensio afirmó que la idea de reducir los planteles fue planteada por Tulio Gómez, propietario del América de Cali, y que habría contado con el respaldo de varios equipos históricos del país.

Esta revelación se dio a conocer a través de un mensaje publicado por Ascensio en su cuenta de X, donde aseguró que la propuesta no surgió de los clubes de menor peso institucional, sino de uno de los llamados “grandes” del fútbol colombiano. Pese a que se conocieron posturas críticas, como la de Millonarios, desde la Dimayor se reiteró que la decisión fue aprobada con el aval unánime de la asamblea.