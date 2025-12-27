CANAL RCN
Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de diciembre de 2025

¡Siguen conociéndose ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 27 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

diciembre 27 de 2025
02:20 p. m.
En el inicio del último fin de semana del 2025, el Super Astro Sol volvió a sortearse y les brindó alegrías a varios apostadores.

Todos seleccionaron sus números y signos zodiacales desde muy temprano y esperaron con ansias hasta las 4:00 de la tarde para conocer su suerte.

¿Será que usted fue uno de los afortunados en el cierre de este 2025? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del Super Astro Sol de este 27 de diciembre de 2025.

Resultado del Super Astro Sol hoy 27 de diciembre de 2025

Después de que todas las balotas dejaron de moverse, la presentadora anunció que el número ganador en el Super Astro Sol de este sábado fue 5065.

De igual manera, tras revisar la última balota, se informó que el signo zodiacal que acompañó a la combinación numérica fue Leo.

Si usted fue uno de los ganadores, puede acercarse a una de las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros con su cédula de ciudadanía y con el tiquete de la apuesta en buen estado.

Estos dos documentos son fundamentales para corroborar su mayoría de edad y el número y el signo zodiacal escogidos en esta oportunidad.

Este es el paso a paso para jugar en el Super Astro Sol

Siempre y cuando usted sea mayor de edad y no tenga ningún problema con los juegos de azar, puede participar en los sorteos del Super Astro Sol que se juegan de lunes a sábado.

El paso a paso para formalizar la apuesta es el siguiente:

  1. Escoger un número de cuatro cifras.
  2. Seleccionar uno o los doce signos zodiacales.
  3. Determinar el monto de la apuesta, que puede ser entre 500 y 10.000 pesos.

Recuerde que este proceso puede realizarlo en las oficinas autorizadas o a través de la página web oficial del Super Astro Sol.

 

