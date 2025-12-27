"Es una batalla silenciosa": reconocida modelo rompió el silencio y reveló que fue diagnosticada con una enfermedad

Hace unos días, una reconocida modelo de África decidió contar en sus redes sociales que tuvo que someterse a varios exámenes médicos y que le descubrieron una enfermedad que requiere tratamiento.

Anok Yai, que es oriunda de El Cairo, Egipto, vive en Londres, tiene 28 años, cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram y ha desfilado en eventos de marcas como Prada y Nike, subió varias fotos y videos desde una camilla.

¿Cuál fue el diagnóstico que los especialistas le informaron a la famosa modelo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la enfermedad que tiene Anok Yai, la reconocida modelo de Egipto

Anok Yai, la modelo africana, explicó que desde el año pasado ha tenido problemas de salud y que, aunque pensó que podía recuperarse sin tener que asistir a urgencias, comenzó a sentirse peor cada día.

"Durante el año pasado he estado lidiando con esta batalla silenciosa. Por cierto, descubrí que tenía un defecto congénito que trabajaba demasiado mi corazón y destruía lentamente mis pulmones. Lo que comenzó como algo asintomático para la mayoría de mi vida, se convirtió en una tos persistente con sangre, dolores en el pecho y luchas constantes para respirar", inició detallando Anok Yai.

"Siempre he pensado que podía trabajar o correr más rápido que cualquier cosa, pero el universo tiene una manera de retrasarte y despertarte. Tuve una exitosa cirugía robótica de pulmón y estoy eternamente agradecida con los médicos por descubrir mi condición. Gracias a mis amigos y familiares por ser lo primero que vi al despertar. Por ahora me estoy curando, pero volveré", agregó.

Las colegas y los seguidores de Anok Yai, la reconocida modelo, le han enviado mensajes de fortaleza

Luego de que Anok Yai compartió su diagnóstico, sus seguidores le hicieron saber que están pendientes de ella y le desearon una pronta recuperación.

"Te envío mucho amor", "Dios te cuida y te proteja", "manifiesto tu completa curación", "estoy orando por una recuperación segura", "menos mal encontraste la ayuda que necesitabas", "mejórate rápido" y "siento mucho por lo que tuviste que pasar", han sido algunos de los mensajes.