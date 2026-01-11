Violencia de género en Colombia ha cobrado la vida de ocho personas en los primeros 11 días del 2026

Ni quince días han pasado desde que inició el 2026 y las cifras por violencia de género en el país son alarmantes. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a corte del 11 de enero, se han registrado 13 situaciones delicadas que involucran, como víctima, a mujeres y personas de la comunidad trans.

En los últimos días, una mujer fue agredida por su pareja en más de 50 ocasiones con arma blanca. Ocurrió en la localidad de Engativá, Bogotá. Y, en Medellín, un grupo de mujeres trans fue atacado al interior de un penal.

La Defensoría del Pueblo advierte que no son hechos aislados y, por tanto, emitió una alerta nacional por el incremento en los casos de violencia contra mujeres y personas con identidades de género diversas.

¿En qué regiones se ha presentado un mayor número de homicidios este 2026?

La mayoría, según advierte la entidad, han sido marcadas por la brutalidad de los agresores y su cercanía con las víctimas. Aunque algunos de los casos han sido registrados en territorios golpeados por el conflicto y la criminalidad, los homicidas suelen ser pareja o expareja de sus víctimas en varios casos.

Tan solo en la primera semana del 2026, la Defensoría documentó ocho feminicidios: cuatro en Antioquia, dos en Boyacá, uno en Valle del Cauca y uno más en Pasto; a los que se suman dos transfeminicidios: uno en Valle del Cauca y otro en Bogotá. Además de dos intentos de homicidio en Antioquia.

Crímenes son precedidos por mensajes de odio y prejuicios:

En su alerta, la Defensoría además señaló que los crímenes son precedidos, en la mayoría de los casos, por mensajes de odio, prejuicios y situaciones de discriminación.

Las personas de la comunidad trans suelen ser las más afectadas, mientras las instituciones siguen fallando en prevenir la ola de violencia en contra de estas comunidades.