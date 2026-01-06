CANAL RCN
Hombre que amarró, acuchilló y golpeó a su expareja durante casi una hora en Bogotá quedó en libertad

Pese a una medida de protección vigente y a la gravedad del ataque, un juez tipificó el caso como lesiones personales.

Valentina Bernal

enero 06 de 2026
08:50 p. m.
Consternación, indignación y temor rodean el caso de Vicky Liliana Vargas, una mujer de 37 años que fue víctima de un ataque violento al interior de su propio apartamento, en el barrio La Estancia Sur, al sur de Bogotá.

El señalado agresor es su expareja sentimental, quien, pese a estar vinculado al proceso y haber sido capturado inicialmente, recuperó la libertad.

Segundo a segundo de la brutal agresión a una mujer en un apartamento de Bogotá

Los hechos ocurrieron el 4 de enero, cuando, según la denuncia, el hombre habría ingresado de manera irregular al conjunto residencial donde vivía Vicky Vargas. Una vez dentro del apartamento, la mujer fue sometida a una agresión prolongada y extrema.

De acuerdo con lo denunciado, la víctima fue amarrada con un cable, golpeada y atacada con un arma blanca, en un episodio que se habría extendido por cerca de una hora.

El ataque le dejó múltiples lesiones de gravedad, entre ellas cinco fracturas en el rostro y cortaduras con cuchillo en la parte interna de la boca.

La mujer señaló que el ataque habría sido cometido por su expareja, el mismo hombre que fue capturado posteriormente en el conjunto residencial, tras presuntamente haber ingresado sin autorización.

Según lo expuesto, la agresión se habría producido luego de que ella decidiera terminar la relación.

Dejan en libertad al hombre que golpeó y acuchilló a su expareja en Bogotá

Pese a la gravedad de lo ocurrido y a la existencia de pruebas, el hombre fue dejado en libertad, luego de que un juez decidiera imputarle el delito de lesiones personales.

La madre de Vicky Vargas manifestó su temor por la seguridad de su hija y de su nieto, y pidió que el señalado agresor no recupere la libertad:

Queremos que no lo vayan a soltar por nada del mundo porque es un peligro tanto para ella como para el niño.

Por su parte, la Comisaría de Familia confirmó que el ataque se produjo en medio del incumplimiento de una medida de protección que había sido emitida previamente. Esta orden buscaba garantizar la seguridad de la mujer y evitar nuevos hechos de violencia.

La medida establecía de manera clara:

Ordenar la protección temporal y especial de la señora Vicky Liliana Vargas por parte de las autoridades de policía a fin de evitar nuevos hechos de violencia y debe permanecer alejado de ella como mínimo unos 500 metros.

A pesar de esta orden, la agresión ocurrió y ahora mientras la víctima continúa en proceso de recuperación por las graves lesiones sufridas, las autoridades informaron que el próximo 16 de enero se llevará a cabo una audiencia relacionada con el caso, en la que se espera que se definan nuevas actuaciones judiciales.

