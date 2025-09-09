VIDEO | Así operaba una banda de ‘moto-atracadores’ en Cali: robos superan los $160 millones

Por medio de cinco diligencias, las autoridades capturaron a diez personas que se dedicaban a generar terror en Cali.

Estas personas estaban siendo buscados desde hace tiempo por ser ‘moto-atracadores’. Su accionar delictivo se centró en los barrios que se ubican entre las calles 25 y 26.

Diez ‘moto-atracadores’ capturados

Todos operaban como una estructura identificada como ‘Los Sagaces’. Los atracos comenzaban con la identificación de víctimas, principalmente aquellas que transitaban por el centro de la ciudad.

Cuando las víctimas estaban perfiladas, comenzaba el modus operandi. Primero, cada ladrón iba en una moto, pero con el acompañamiento de un vehículo. Al interior de este, los secuaces se comunicaban con el atracador. Los robos se efectuaban en los semáforos.

Las víctimas eran atracadas en cuestión de segundos, tiempo en el que las amenazaban con armas si no entregaban sus objetos de valor.

Cinco denuncias fueron muestra de su accionar delictivo. ‘Los Sagaces’ eran responsables de robos que entre todos suman más de 160 millones de pesos. Los integrantes tienen antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas, hurto calificado y tráfico de estupefacientes.

Violentos robos quedaron en video

Entre los capturados estuvieron ‘Sebastián’ y ‘Juancho Pistola’. El primero, un joven de 21 años que tenía la responsabilidad de coordinar al resto de ladrones. Por su parte, el segundo se encargó de reclutar más personas para la banda. Un dato importante es que quedó lesionado en un ojo tras un ritual de santería.

Varios de los robos quedaron en video. En uno se vio a un hombre con suéter beige y la capucha puesta, amenazando al conductor de un vehículo. Segundos después, su cómplice llegó en una motocicleta para emprender la huida.

Otro crimen se presentó en lo que pareció ser una peluquería. Uno de los ‘moto-atracadores’ agarró a un hombre del cuello, mientras sus secuaces armados robaron a los clientes.

En un suceso posterior, los criminales se agruparon para rodear a un hombre que estaba en su motocicleta. Lo despojaron de sus pertenencias en pocos instantes.