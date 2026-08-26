Basuras, escombros y hasta animales muertos: vecinos denuncian botadero en una vía de Bogotá

Una vía del sector de Modelia, en el occidente de Bogotá, se convirtió en motivo de preocupación para los residentes que viven en sus alrededores.

Los habitantes denuncian que el lugar es utilizado de manera reiterada para arrojar basuras, escombros e incluso animales muertos, pese a que no se trata de un punto autorizado para la disposición de residuos.

La acumulación de desperdicios estaría generando malos olores, presencia de roedores y otros problemas de convivencia, además de afectar una zona ubicada a pocos metros del humedal Capellanía.

Denuncian botadero en una vía de Bogotá

Los residentes aseguran que el problema no se limita a la presencia de basura. Según sus testimonios, algunas personas llegan en vehículos particulares y volquetas para abandonar allí diferentes tipos de residuos.

Uno de los habitantes describió la situación como un problema complejo por la presencia de escombros, desperdicios y animales muertos, además de los fuertes olores que se generan en el lugar.

Los vecinos también advierten sobre la aparición de roedores y otros posibles vectores, situación que, según ellos, representa un riesgo para quienes viven cerca.

Esto trae unos serios, muy graves problemas de salud.

¿Qué ocurre con las jornadas de limpieza en ese sector?

Los habitantes reconocen que los equipos de Aguas de Bogotá realizan periódicamente labores de limpieza en el sector. De hecho, durante la visita se observó maquinaria y camiones utilizados para retirar los residuos acumulados.

Sin embargo, los vecinos aseguran que estas jornadas no solucionan el problema de fondo.

Según uno de los residentes, las cuadrillas limpian el lugar y, pocas horas después, nuevamente aparecen personas que utilizan la zona para arrojar desperdicios.

Por eso, consideran que además de retirar la basura, es necesario identificar y sancionar a quienes llegan hasta allí para abandonar residuos.

¿La situación también afecta la movilidad?

Sí. Los residentes explican que el deterioro de la vía ha eliminado una alternativa de conexión que anteriormente les permitía desplazarse hacia la calle 26.

Ahora, aseguran que deben tomar recorridos más largos para llegar a ese punto de la ciudad, pasando por sectores como La Esperanza y San Miguel.

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¿Qué piden los habitantes de Modelia?

Los residentes hacen un llamado a las autoridades distritales para que intervengan de manera definitiva el punto ubicado en inmediaciones de la Transversal 95 con calle 25C, en Modelia.

Aunque valoran las labores de limpieza que realiza Aguas de Bogotá, consideran que se necesita una estrategia que evite que los residuos vuelvan a acumularse.