‘Una Garra por Colombia’ inició la reconstrucción de albergues afectados por el terremoto

El pasado 10 de agosto de 2026 no fue un día cualquiera en Colombia ya que un terremoto, de magnitud 6,4, sacudió a gran parte del país al dejar más de 300 fallecidos, miles de personas damnificadas y animales en nuevas condiciones de vulnerabilidad.

Ante esta última problemática, la senadora Andrea Padilla, junto al proteccionista Camilo Jaramillo y demás aliados estratégicos, lograron realizar una gigantesca colecta que no solo se limitó a donar alimentos y jornadas de esterilización en las zonas más afectadas, sino que también ha buscado recaudar fondos para la reconstrucción de algunas fundaciones que sufrieron serios daños estructurales durante el sismo.

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¿Cómo va la iniciativa de ‘Una Garra por Colombia’?

Un total de 400 millones de pesos fueron recolectados mediante la vaki solidaria que nació con el objetivo de ayudar a las fundaciones más afectadas por el sismo. Tras varias semanas de iniciarse las respectivas cotizaciones, en horas recientes se dio a conocer que el proceso de reconstrucción en algunos albergues ya inició.

Este es el caso de la Fundación ADA, ubicada en Cartago, Valle del Cauca, en donde ya se iniciaron las obras para reparar los daños que ocasionó el sismo y que afectaron a los 380 animales que tienen bajo su cuidado.

Así mismo, la fundación Peluditos en Apuros, ubicada en Remedios, Antioquia, compartió detalles del proceso de reconstrucción de su albergue tras verse afectado por el mismo fenómeno natural que dejó expuestos a aproximadamente 88 animales.

Según el más reciente reporte por parte de Camilo Jaramillo, hasta la fecha se han transferido $138.000.000 a 19 fundaciones y/o refugios que se vieron afectados por el terremoto.

“Estas transferencias se realizaron a las ferreterías directamente para el suministro de materiales y en una menor medida a las fundaciones para el pago de logística y mano de obra. Así, muchas de ellas iniciaron o van a iniciar su reconstrucción”, añadió Jaramillo.

¿Cómo se están distribuyendo las donaciones de ‘Una Garra por Colombia’?

Según la rendición de cuentas de los líderes de la iniciativa, las fundaciones que ya han recibido donaciones en el Valle del Cauca son: La Manada de Anita, Refugio Dona Rita, Fundación ADA, Crazy Cats, Pasos de Amor Buenaventura, Refugio Doña Margoth, Fundación Social y Ambiental Renacer Animal.

En Quindío se han dado donaciones a la Fundación Oki Doki, Fundación Kenovy, Patitas de Esperanza y Animalandia 38. En Risaralda se ha ayudado al Hogar de paso Paraíso Canino, Fundación J & P Rescatando Huellas de Amor y Amiguitos sin Hogar.

En Caldas se han enviado donaciones a las fundaciones Mi Mejor Amigo y Vecino de 4 Patas. En Antioquia se han ayudado a las fundaciones Huellas Betania y S.O.S Peluditos en Apuros. Finalmente, en Chocó se han dado donaciones al Hogar de Paso Lina.

Dentro de la rendición de cuentas también se hizo mención sobre los recursos destinados al transporte de las 29 toneladas de alimento que se recolectaron para las mascotas, las jornadas de esterilización realizadas en Buenaventura y Tolima, entre otras ayudas durante los incendios forestales.