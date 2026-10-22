Habrá concierto de Halloween en Bogotá con Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido: fecha y lugar

Bogotá se prepara para una noche de reggaetón que promete despertar la nostalgia de quienes crecieron escuchando los grandes éxitos del género urbano.

Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido serán los protagonistas de una nueva edición del Gyal Festival 2026, que combinará música, disfraces y una celebración especial de Halloween.

El evento reunirá a dos de los dúos más reconocidos del reggaetón, con un repertorio que ha acompañado fiestas y discotecas durante varias generaciones.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido en Bogotá?

La cita será el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Centro de Eventos Autonorte, escenario que recibirá una nueva edición del Gyal Festival.

Los organizadores anunciaron una temática de Halloween, por lo que los asistentes podrán disfrutar del espectáculo mientras participan con sus mejores disfraces.

Además, el festival contará con más de $10 millones en premios para los mejores disfraces, uno de los principales atractivos de esta edición.

La celebración llega después de una entrega anterior que, según la organización, agotó sus entradas y contó con artistas como Jory Boy y Gotay.

¿Qué canciones podrán escuchar los asistentes al Gyal Festival 2026?

Baby Rasta & Gringo, dúo puertorriqueño que comenzó su trayectoria en 1994, llegará con más de tres décadas de historia musical.

Entre sus canciones más recordadas aparecen "Ella se Contradice", "Me Niegas", "La, La, La, La" y "Llegamos a la Disco", colaboración que reunió a importantes exponentes del género.

Por su parte, Alexis & Fido, conocidos como "Los Reyes del Perreo", cuentan con éxitos como "5 Letras", "Soy Igual Que Tú", "Mala Conducta", "Una en 1 Millón" y "Ojos Que No Ven".

Ambas agrupaciones han sido protagonistas de distintas etapas del reggaetón y mantienen una conexión especial con el público latinoamericano.

Con esta programación, el Gyal Festival 2026 busca reunir a los seguidores del reggaetón clásico en una noche de música y celebración en la capital colombiana.