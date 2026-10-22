CANAL RCN
Tendencias

Habrá concierto de Halloween en Bogotá con Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido: fecha y lugar

Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido llegan a Bogotá con un festival de Halloween lleno de reggaetón clásico, disfraces y premios. Consulte fecha y lugar.

Habrá concierto de Halloween en Bogotá con Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido: fecha y lugar
Foto: Redes

Sebastián Montañez

octubre 22 de 2026
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para una noche de reggaetón que promete despertar la nostalgia de quienes crecieron escuchando los grandes éxitos del género urbano.

IDRD se planta contra Sencia: exigirá medidas especiales de cara al concierto del 31 de octubre en El Campín
RELACIONADO

IDRD se planta contra Sencia: exigirá medidas especiales de cara al concierto del 31 de octubre en El Campín

Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido serán los protagonistas de una nueva edición del Gyal Festival 2026, que combinará música, disfraces y una celebración especial de Halloween.

El evento reunirá a dos de los dúos más reconocidos del reggaetón, con un repertorio que ha acompañado fiestas y discotecas durante varias generaciones.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido en Bogotá?

La cita será el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Centro de Eventos Autonorte, escenario que recibirá una nueva edición del Gyal Festival.

Ryan Castro en Bogotá: cómo ir gratis al concierto Awooween
RELACIONADO

Ryan Castro en Bogotá: cómo ir gratis al concierto Awooween

Los organizadores anunciaron una temática de Halloween, por lo que los asistentes podrán disfrutar del espectáculo mientras participan con sus mejores disfraces.

Además, el festival contará con más de $10 millones en premios para los mejores disfraces, uno de los principales atractivos de esta edición.

La celebración llega después de una entrega anterior que, según la organización, agotó sus entradas y contó con artistas como Jory Boy y Gotay.

¿Qué canciones podrán escuchar los asistentes al Gyal Festival 2026?

Baby Rasta & Gringo, dúo puertorriqueño que comenzó su trayectoria en 1994, llegará con más de tres décadas de historia musical.

AlcolirykoZ confirmó concierto en Bogotá: fecha, lugar y dónde comprar las boletas
RELACIONADO

AlcolirykoZ confirmó concierto en Bogotá: fecha, lugar y dónde comprar las boletas

Entre sus canciones más recordadas aparecen "Ella se Contradice", "Me Niegas", "La, La, La, La" y "Llegamos a la Disco", colaboración que reunió a importantes exponentes del género.

Por su parte, Alexis & Fido, conocidos como "Los Reyes del Perreo", cuentan con éxitos como "5 Letras", "Soy Igual Que Tú", "Mala Conducta", "Una en 1 Millón" y "Ojos Que No Ven".

Ambas agrupaciones han sido protagonistas de distintas etapas del reggaetón y mantienen una conexión especial con el público latinoamericano.

Con esta programación, el Gyal Festival 2026 busca reunir a los seguidores del reggaetón clásico en una noche de música y celebración en la capital colombiana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

La Mijita rompió el silencio ante Westcol por su relación con Camilo Cifuentes

Viral

¿No hay amistad entre hombres y mujeres?: la nueva polémica que generó Westcol con Andrea Valdiri

Viral

Periodista estuvo a punto de quedarse sin celular durante transmisión en Bogotá

Otras Noticias

México

Joven perdió la vida en un parque de diversiones en Cabo San Lucas

Tragedia en una feria de México: joven murió en accidente de juego mecánico.

Dian

DIAN aclara cuándo debe incluir a su perro o gato en la declaración de renta

La DIAN aclaró en qué casos debe incluir a su perro o gato en la declaración de renta, cómo calcular su valor y qué deben tener en cuenta los propietarios.

Medellín

Le dispararon para torturarlo: informe forense de Mateo Pérez, periodista asesinado por las disidencias

Copa Libertadores

Así luce el Estadio Centenario a un mes de la final de la Libertadores: preocupación por su estado

Invima

Invima prohíbe suplemento para la caída del cabello: es popular en redes sociales