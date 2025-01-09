CANAL RCN
Colombia

Viral: hombre se burló de un ladrón en Bogotá tras un intento de robo

En video quedó registrado el momento en el que un hombre se salvó milagrosamente de un robo en un establecimiento comercial de la capital del país.

Viral: hombre se burló de un ladrón en Bogotá tras un intento de robo frustrado
FOTO: Captura de pantalla - @ultimahoracol

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
01:32 p. m.
En redes sociales, se ha viralizado un video en el que se ve a un hombre que por poco es víctima de un caso de inseguridad en Bogotá, pero que luego de salvarse, se tomó la situación con humor y terminó burlándose del presunto victimario.

El hecho ocurrió a las afueras de un establecimiento comercial mientras el protagonista de este hecho se encontraba con el celular en su mano mientras esperaba por ser atendido. En ese momento, apareció otro hombre por su espalda, quien intentó raparle el celular, pero una rápida reacción evitó que lograra su cometido.

La viral reacción tras salvarse de ser robado

Lo que llamó la atención y que rápidamente llevó a que el video se volviera viral en redes sociales, es que la víctima comenzó a burlarse del ladrón, señalándolo mientras sonreía, pues estuvo más rápido y se evitó pasar por un mal momento.

El video compartido por la cuenta @ultimahoracol en TikTok el pasado 14 de agosto tiene 26 millones de reproducciones y 1,7 millones de likes, por lo que su acto fue visto por muchísima gente, que en los comentarios no dejaron pasar la oportunidad para unirse a la burla hacia el ladrón.

Reacciones en redes sociales tras el burlón gesto hacia el ladrón

"Si nos fijamos bien, el activo su sentido arácnido desde que el man intentó devolverse, ahí cambio el agarre del celular sin ver al ladrón. ¡Habilidades que se desbloquean en LATAM!"

"Lo amo señor gracias por burlarse jamás lo olvidaré muy iconic", comentó otra usuaria. "jajajaja definitivamente solo pasa en Colombia".

