CANAL RCN
Tendencias

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá

El participante del reality relató que fue retenido durante varias horas en un taxi, obligado a vaciar sus cuentas.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
09:08 a. m.
El actor Ricardo Vesga, reconocido por sus papeles en producciones como Rigo, además de su participación en la actual temporada de MasterChef Celebrity 2025, reveló recientemente un episodio que marcó su vida personal: fue víctima de un paseo millonario en Bogotá.

El hecho se registró en diciembre de 2024, cuando Vesga tomó un taxi alrededor de las 10:00 p. m. en un barrio poco conocido para él. Su destino era Chapinero, pero el trayecto terminó convirtiéndose en una experiencia de terror. Según relató en entrevista con Alerta Bogotá, el conductor lo reconoció como actor antes de retenerlo y someterlo a esta modalidad de robo.

Durante varias horas, el artista fue obligado a recorrer distintos puntos de la capital mientras realizaba retiros bancarios. Los delincuentes lo hicieron esperar hasta después de la medianoche para poder superar los bloqueos del sistema financiero y continuar extrayendo dinero. “Me hicieron vaciar las cuentas y esperar a que pasaran las 12 de la noche para poder seguir sacando”, contó Vesga.

Un robo sin violencia física, pero con secuelas emocionales

Aunque Ricardo Vesga aclaró que no sufrió agresiones físicas, sí quedó con un fuerte impacto psicológico. Los delincuentes lo mantuvieron dentro del vehículo hasta lograr su cometido económico y, al liberarlo, solo le dieron dinero suficiente “para el bus”.

El actor aseguró que después de la experiencia vivió días de ansiedad y miedo. “Pasé como una semana con esa paranoia”, confesó, al recordar la desconfianza que le generó volver a usar el servicio de taxi en la capital.

Con el paso de las semanas, el participante de MasterChef Celebrity logró recuperar la tranquilidad y reconciliarse con el transporte público. “Sigo tomando taxi y confiando en la gente”, declaró, destacando que, a pesar de lo vivido, cree que la mayoría de conductores trabajan de manera honesta.

