Virginia Petro: la poeta que está conquistando a los jóvenes y cambiando la conversación

En la Feria del Libro de Cali del 2025 ocurrió una escena que sorprendió a muchos: un auditorio lleno, principalmente de jóvenes, esperaba para ver a una escritora que hasta hace pocos años no figuraba en el radar de la industria literaria. No era una autora del canon tradicional ni una celebridad mediática: era Virginia Petro de León, una poeta de 27 años que comenzó a escribir para salvarse y terminó conectando a miles de lectores con la poesía.

“En Cali los jóvenes hicieron fila con mi libro en la mano. De verdad nunca imaginé algo así”, recordó Petro durante una conversación en el set de Noticias RCN con el director del informativo, José Manuel Acevedo.

Su libro Después del amor, nosotras se convirtió en un fenómeno editorial que sorprendió incluso a su propia editorial. “Me decían que la poesía es muy difícil de vender, que tenía que estar preparada para todo. Pero yo siempre quise publicar, así me tocara pagar a mí”, relató entre risas.

Entre el Caribe, la literatura y las heridas que se sanan

Petro nació en Mateo Gómez, un corregimiento de Cereté, Córdoba. Creció entre historias familiares, una fuerte influencia musical y un Caribe emocional que luego se convertiría en territorio literario. Aunque siempre quiso estudiar periodismo o literatura, terminó en el mundo de las ciencias sociales. “Estudié ciencia política y políticas públicas, pero la vida me fue llevando a la literatura”, contó.

Después del amor, nosotras es, según ella, un libro sobre la reconstrucción tras el dolor. “Es un manifiesto sobre la posibilidad de sanar y volver a confiar”, explicó. Allí narra el enamoramiento, el desamor y la identidad desde la experiencia de una mujer joven, afrocaribe y gay.

Su propuesta rompió el prejuicio de que los jóvenes “no leen”. Para ella, el problema está en cómo se les ha impuesto la lectura: “Porque no estemos leyendo al autor que le gusta a mi mamá no significa que no estemos leyendo. La literatura es amplia y las redes también abren puertas”.

El éxito y lo que viene

El impacto del libro no solo se mide en ventas, sino en testimonios. “Una mujer de Costa Rica me dijo: esto no es solo mío, es de todas las mujeres con las que trabajo”, relató. Otro lector le dejó una carta que aún guarda en la billetera: “Nunca me había sentido tan segura en un espacio viendo a tantas mujeres agarradas de la mano”.

El 2026 será un año clave para Petro: lanzará nuevo libro en la Feria del Libro de Bogotá. “Se llama ‘Me dijeron que amara con la boca llena de barro y sal’. Son cuentos y poesía narrados en el Caribe colombiano”, anticipó.

Mientras el país discute sus crisis políticas, Petro propone otra conversación: la del arte y la sensibilidad. “Las nuevas generaciones quieren sanar y no repetir la violencia que heredamos”, sentenció.

Su presencia confirma algo que parecía improbable: en tiempos de hiperconexión y ruido, la poesía volvió a llenar auditorios.