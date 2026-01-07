Juan Pablo Zuluaga analiza el 2026 económico y llama a organizar las finanzas personales

Arrancar 2026 con una conversación distinta fue la invitación que hizo José Manuel Acevedo al sentarse a hablar con Juan Pablo Zuluaga, creador digital de Mis Propias Finanzas, una de las plataformas de educación financiera más influyentes del país. La pregunta inicial fue inevitable: ¿por qué hablar de finanzas personales justo al comenzar el año? Para Zuluaga, la respuesta es simple: las decisiones económicas que se toman en los primeros meses suelen marcar el rumbo de todo el año.

Zuluaga recordó que Mis Propias Finanzas nació de una experiencia personal marcada por errores comunes. Aunque dominaban las finanzas corporativas, en casa acumulaban deudas, malas inversiones y cero ahorro.

“Éramos muy buenos para lo que enseñan en la universidad, pero un desastre manejando el dinero del hogar”, explicó. Ese proceso de aprendizaje, que transformó su vida y la de su esposa, se convirtió en el punto de partida para crear contenido educativo que hoy impacta a miles de personas.

De una crisis personal a una comunidad global

Con el paso del tiempo, la iniciativa dejó de ser un proyecto de pareja para convertirse en una comunidad internacional. ¿Hasta dónde ha llegado Mis Propias Finanzas? Zuluaga detalló que hoy cuentan con cerca de 50.000 estudiantes en 15 países, más de dos millones de seguidores en redes sociales y dos empresas consolidadas: una enfocada en educación financiera y otra en inversión. “Han sido solo cuatro años, que para una empresa es muy poco tiempo, pero el crecimiento ha sido increíble”, señaló.

Al hablar del panorama económico de 2026, Acevedo le planteó una inquietud que comparten muchos colombianos: ¿qué tan difícil será este año en materia económica? Zuluaga fue directo al advertir que será un periodo de alta incertidumbre, marcado por el ruido político propio de un año electoral. Sin embargo, insistió en que no todo depende del contexto.

Hay muchas variables que nos afectan, pero no controlamos. La clave está en enfocarnos en lo que sí podemos manejar”, afirmó.

La “foto” financiera: el primer paso para empezar bien el año

Ante la pregunta sobre qué debería hacer una persona en los primeros meses del año para mejorar sus finanzas, Zuluaga recomendó comenzar por entender la situación actual sin juzgarse. Hacerse una “foto financiera” —cuánto se gana, cuánto se gasta, qué se tiene y qué se debe— es, según él, el punto de partida. “Lo que no se mide no se puede mejorar”, recordó, comparando el proceso con quienes arrancan el año con metas de ejercicio y primero necesitan saber desde dónde empiezan.

Esa claridad permite identificar los principales dolores: exceso de deudas, bajos ingresos o simple desorden financiero. A partir de ahí, explicó, se puede construir un plan concreto, tal como lo hacen las empresas con sus presupuestos y objetivos.

Finalmente, Acevedo le planteó una inquietud clave: ¿vale la pena invertir en Colombia en medio de la incertidumbre política? Zuluaga respondió con optimismo cauteloso. Reconoció los riesgos, pero recordó que el mercado colombiano ha demostrado resiliencia y que muchas veces el miedo se impone sobre los datos. Su recomendación es diversificar, mantener inversiones dentro y fuera del país y pensar a largo plazo.

Para cerrar, dejó un mensaje claro para quienes dudan del futuro del país: Colombia ha superado crisis mucho más profundas y hoy ofrece más oportunidades que en el pasado.