CANAL RCN
Colombia Video

Cecilia Zuleta: redes, límites y la urgencia de cuidar la salud mental de niños y adolescentes

La psicóloga advirtió en Noticias RCN que la salud emocional de las nuevas generaciones está en crisis y que el 2026 será clave para replantear el rol de los adultos.

Noticias RCN

enero 08 de 2026
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En entrevista con José Manuel Acevedo, la psicóloga Cecilia “La Pulga” Zuleta fue contundente: la salud mental de niños y adolescentes vive un momento crítico que no puede seguir pasándose por alto.

Juan Pablo Zuluaga analiza el 2026 económico y llama a organizar las finanzas personales
RELACIONADO

Juan Pablo Zuluaga analiza el 2026 económico y llama a organizar las finanzas personales

“Estamos graves y estamos graves en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes”, afirmó. Las cifras de ansiedad y depresión aumentan desde hace más de una década y, según Zuleta, la capacidad institucional para responder ya no alcanza: “No damos abasto y tenemos que educarnos como sociedad”.

La especialista subrayó que el cuidado emocional no puede recaer únicamente en terapeutas o colegios. El primer giro debe darse dentro de casa: “Hay que empezar por nosotros los adultos. ¿Qué estamos haciendo para nuestro propio bienestar para poder acompañar a nuestros niños?”.

Reconocer emociones, acompañar el malestar y dejar de evitar las conversaciones difíciles son, para Zuleta, habilidades que la sociedad colombiana tendrá que reforzar si quiere proteger a su población más joven.

El poder de las pantallas y el algoritmo

Zuleta explicó que hoy existen cuatro grandes educadores: la escuela, la familia, la ciudad y las redes sociales. Sobre estas últimas lanzó una advertencia: “No es que lo demonicemos, pero el uso indebido sí nos está trayendo problemas serios”, afirmó.

El problema no es solo el tiempo de conexión, sino la forma en que los contenidos moldean percepciones, gustos e incluso prejuicios. “El algoritmo empieza a decidir por ti. Empiezas a pensar de una única manera, ves menos diversidad y hay menos creatividad”, señaló, conectando ese fenómeno con la polarización y la crispación en las casas.

También alertó sobre el acceso temprano a contenidos no aptos, incluido material sexual. Para Zuleta, el adulto no puede renunciar a su responsabilidad por miedo al conflicto: poner límites genera malestar, pero educa. “Cuando tú pones un límite aparece malestar, y hay que enseñarles a transitarlo”, explicó.

“Aquí hay un puño de hierro para darle duro a los bandidos”: Juan Carlos Pinzón
RELACIONADO

“Aquí hay un puño de hierro para darle duro a los bandidos”: Juan Carlos Pinzón

Un propósito para el año

Para Zuleta, el propósito global de familias y cuidadores debería ser sencillo de formular, pero difícil de ejecutar: “Escucharlos y validar sus emociones”. Y complementó con un llamado final: “No esperemos a que las plataformas decidan proteger a nuestros niños. No lo van a hacer”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

¿Colombia reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta (e) de Venezuela? Respuesta del Gobierno

UNGRD

Carlos Carrillo radicó una queja contra directora del Dapre por acoso laboral

Ciberseguridad

Filtran chats de víctimas de grooming: pedófilos acechan en redes a menores de edad

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?: otra mirada con un análisis binocular del juego

Si quieres entender de verdad La Casa de los Famosos, no te lo pierdas este lunes a las 8:00 p.m. en una transmisión exclusiva por la app del Canal RCN y YouTube.

Venezuela

Régimen en Venezuela anunció liberación de un gran número de presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional confirmó excarcelaciones de un significativo grupo de privados de la libertad.

Millonarios

Millonarios lanzó los precios de sus abonos para 2026-I: esto valdrá ver a Falcao en El Campín

Educación

¿Cuándo es el regreso a clases de las universidades de Bogotá en este 2026?

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio