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Avanza la demolición de edificios en Cali a pocos días de cumplirse el primer mes del terremoto

Fue demolido el primero de los 11 edificios correspondiente a la fase de reconstrucción.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
01:43 p. m.
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A casi un mes del terremoto que dejó estragos en Cali, las autoridades iniciaron oficialmente la demolición de las estructuras declaradas inhabitables.

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Este proceso marca el comienzo de una nueva etapa en la reconstrucción de la ciudad, donde la prioridad es garantizar la seguridad de los residentes y preparar el terreno para próximas edificaciones.

¿Cómo será la segunda fase con la reconstrucción?

Los trabajos de demolición comenzaron con un edificio residencial donde, según narraron los vecinos, vivían múltiples familias.

Un residente que habitaba en el primer piso del inmueble contó su experiencia, recordando cómo el día del terremoto su vida cambió drásticamente al ver su hogar convertido en una estructura peligrosa.

Las autoridades confirmaron que 11 estructuras en total serán demolidas como parte de este primer grupo. Los técnicos estiman que la demolición de cada edificio tomará aproximadamente dos semanas, lo que significa que el proceso completo de derribo se extenderá varios meses.

El impacto emocional para los residentes

El proceso de demolición representa un desafío logístico y emocional. Por un lado, las cuadrillas de trabajo deben garantizar que las operaciones se realicen de manera segura, evitando daños a las estructuras vecinas que permanecen sin complicaciones.

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Sumado a ello, los residentes desplazados enfrentan la difícil realidad de ver desaparecer sus hogares.

Las autoridades locales han implementado protocolos de seguridad estrictos para llevar a cabo estas demoliciones. Los equipos especializados realizaron previamente evaluaciones estructurales exhaustivas para determinar qué edificaciones representaban un riesgo inminente y debían ser derribadas prioritarias.

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