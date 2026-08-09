Aranceles, cooperación y comercio: ¿qué se espera de la reunión entre Rubio y De la Espriella?

La relación comercial entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento clave. Uno de los principales asuntos que preocupa a los empresarios es el nivel de los aranceles que deben pagar algunos productos colombianos para ingresar al mercado estadounidense.

De acuerdo con María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, alrededor de 3.000 millones de dólares en productos colombianos estarían siendo impactados por un arancel del 20,8 %.

La expectativa está puesta ahora en la reunión que sostendrán en Barranquilla Marco Rubio y Abelardo de la Espriella, encuentro en el que, según lo planteado por Lacouture, podrían abordarse asuntos comerciales, de cooperación y de seguridad.

¿Qué hará Marco Rubio en Colombia?

Uno de los temas que más interés genera entre los empresarios colombianos es la posibilidad de que Estados Unidos reduzca los aranceles que actualmente afectan a diferentes productos nacionales.

La discusión es especialmente relevante para los exportadores, pues una tarifa más alta significa mayores costos para llevar mercancías al mercado estadounidense y puede restarle competitividad a Colombia frente a otros países.

María Claudia Lacouture aseguró que el Gobierno colombiano viene adelantando gestiones para buscar una reducción de estas tarifas.

Según explicó, desde el 21 de junio el vicepresidente y el ministro de Comercio han trabajado en diferentes acciones y reuniones, incluyendo encuentros en Washington con funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, advirtió que una negociación de este tipo requiere tiempo y que todavía no existe certeza sobre cuál podría ser el resultado.

Los procesos para poder establecer un camino es un tema que no es de la noche a la mañana.

¿Cuáles son los productos más afectados?

El impacto de los aranceles no es igual para todos los productos colombianos. Mientras algunas mercancías están exentas de estas tarifas, otras continúan enfrentando cobros elevados para ingresar al mercado estadounidense.

Entre los sectores que generan mayor preocupación están las flores, el pescado (especialmente la tilapia), productos de confitería y diferentes bienes agroindustriales.

Lacouture explicó que el problema no se limita únicamente al porcentaje que actualmente paga Colombia, sino también a la situación de otros países que compiten con los productos nacionales en Estados Unidos.

Según su explicación, mientras Colombia enfrenta determinadas tarifas, algunos de sus competidores mantienen aranceles más bajos o han conseguido condiciones favorables mediante negociaciones con el Gobierno estadounidense.

¿De cuánto fue el incremento de la tarifa?

De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, uno de los puntos de preocupación está relacionado con el incremento de la tarifa que pasó del 10% al 12,5%, además de los demás aranceles que afectan a determinados productos.

El sector empresarial espera que las conversaciones entre ambos gobiernos permitan encontrar condiciones que favorezcan las exportaciones colombianas y eviten que los productores nacionales pierdan participación en el mercado estadounidense.

La expectativa, por ahora, está en conocer qué avances concretos podrían surgir de las conversaciones.