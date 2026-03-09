Presidente De la Espriella se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Barranquilla

Fuentes de la Casa de Nariño y en Washington D.C. le confirmaron a Noticias RCN que el presidente Abelardo de la Espriella se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

La primera reunión con el número dos de la administración Trump tendría lugar en Barranquilla, la semana del 7 al 11 de septiembre; específicamente, el martes 8.

Temas como la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región estarán en la lista.

Rubio y De la Espriella ya conversaron por teléfono:

Tras la victoria en segunda vuelta de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, el 21 de junio de 2026, el jefe de la diplomacia estadounidense informó en su cuenta de la red social X, que tuvo una primera llamada telefónica con el entonces presidente electo “para felicitarlo por su victoria electoral”:

“La administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, mencionó Rubio, antes de augurar que a Colombia le esperaban “días mejores”.

¿Cómo está la relación de Colombia y los Estados Unidos?

Históricamente, Colombia ha sido considerado el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Apenas el miércoles, 2 de septiembre, el presidente Donald Trump lanzó un nuevo guiño a De la Espriella, al referirse a la relación de su Gobierno con los países de América Latina.

“Yo respaldé a un caballero: el Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte (…) No se esperaba que ganara, era uno de 10 personas aspirando, no era el favorito. Hizo un gran trabajo y fue elegido”, comentó ante la prensa, en el despacho Oval.

A la posesión de De la Espriella el pasado 7 de agosto asistió una delegación estadounidense encabezada por el fiscal general, Todd Blanche, junto al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Hugo Guevara, y el presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Mario Diaz-Balart.

Además, estuvo en el país el general Francis L. Donovan del Comando Sur de Estados Unidos, para reunirse con militares de alto rango y coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcoterrorismo.