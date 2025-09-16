Volar con propósito: LATAM transporta esperanza y transforma vidas en Cali

LATAM Airlines reafirma su compromiso con el país y con las causas sociales a través de su programa Avión Solidario, que en esta ocasión hizo posible que un gimnasio de rehabilitación para niños con parálisis cerebral llegara hasta Cali. Una iniciativa que no solo transporta equipos, sino que lleva consigo esperanza, ilusión y nuevas oportunidades para cientos de familias.

CONTENIDO PATROCINADO

Un vuelo con sentido

Sebastián González acompañó a la diseñadora industrial Lady Cuesta, creadora del innovador gimnasio de rehabilitación en casa, en un viaje que fue mucho más que trasladar un equipo: fue la materialización de un sueño. “Este gimnasio ayudará a mejorar la postura y la calidad de vida de los niños que lo utilicen. No se trata solo de un artefacto, sino de una herramienta que cambia vidas”, destacó Lady, quien ideó este proyecto como parte de su tesis universitaria.

El aporte del Avión Solidario de LATAM permitió que este gimnasio llegara de manera rápida y segura a la capital del Valle del Cauca, un gesto que marca la diferencia en comunidades donde el acceso a terapias y atención especializada es limitado.

Una suma de manos y corazones

Durante la entrega, especialistas en rehabilitación explicaron cómo este gimnasio será clave en el tratamiento de niños que requieren cuidados constantes. “Antes de contar con el apoyo de LATAM era muy difícil llegar a las zonas donde más se necesitan estas herramientas. Hoy demostramos que volar también significa transformar”, señaló Sebastián.

De acuerdo con cifras del DANE, cerca de 300.000 niños en Colombia viven con parálisis cerebral, muchos de ellos sin acceso adecuado a servicios de salud o acompañamiento terapéutico. Por eso, estas iniciativas se convierten en una luz de esperanza para cientos de familias.

LATAM: más que transportar pasajeros

Con el Avión Solidario, LATAM no solo conecta destinos, también transporta sueños y esperanza. “Nos hemos dado cuenta de que el vuelo más importante no siempre es el que lleva turistas a nuevos lugares, sino el que conecta con causas que impactan a las comunidades”, concluyó González.

De esta forma, LATAM reafirma que cuando se vuela con propósito, cada kilómetro recorrido se convierte en una oportunidad para transformar realidades.