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Volqueta destruyó puente peatonal en Bogotá y pone en riesgo a estudiantes de dos colegios

El cierre de la estructura, tras un accidente con una volqueta, obliga a niños y peatones a cruzar una vía de alto tráfico sin condiciones seguras.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
07:12 a. m.
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La falta de un puente peatonal en la Avenida Primero de Mayo con Carrera 12, en Bogotá, está generando preocupación entre residentes y padres de familia debido al riesgo que enfrentan peatones, especialmente estudiantes, al cruzar esta vía de alto flujo vehicular.

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El incidente que dejó inhabilitado el puente ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando una volqueta que transitaba con el volco levantado impactó violentamente la estructura. El vehículo habría iniciado su recorrido desde la Avenida Caracas en esas condiciones, sin que el conductor atendiera las advertencias de otros ciudadanos, lo que terminó causando daños estructurales que obligaron a su cierre preventivo.

Cierre del puente afecta movilidad de estudiantes

La situación es especialmente crítica debido a la presencia de instituciones educativas en ambos costados de la vía, como el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría y el Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel. Estudiantes deben cruzar diariamente sin un paso seguro, exponiéndose a vehículos que, según denuncias, circulan incluso por encima de los límites de velocidad.

Vecinos del sector han manifestado que el puente era ampliamente utilizado por la comunidad educativa y que su cierre ha alterado significativamente la movilidad peatonal. Actualmente, la estructura se encuentra acordonada con cintas de seguridad y elementos improvisados que evidencian su inestabilidad.

Riesgo vial y falta de intervención

La ausencia de una solución inmediata incrementa el riesgo de accidentes en un corredor vial clave de la ciudad. Testimonios ciudadanos señalan que no existen alternativas seguras para el cruce peatonal, lo que obliga a niños y adultos a asumir riesgos diarios.

"Nos encontramos dos instituciones educativas, a lado y lado de la Avenida Primero de Mayo y esto afecta sustancialmente el traslado de nuestros estudiantes", comentó una de las docentes.

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