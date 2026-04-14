Docentes en Colombia irán a paro: estas son las razones principales

Una nueva jornada de movilización sacudirá al sector educativo en el país. El paro de docentes en Colombia fue convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para este miércoles 15 de abril de 2026, en medio de crecientes inconformidades relacionadas con el sistema de salud del magisterio.

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La protesta, que tendrá una duración de 24 horas, se realizará en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Cartagena, entre otras.

El objetivo principal es visibilizar las fallas en la atención médica que afecta a cerca de 800.000 beneficiarios, incluidos docentes y sus familias.

¿Cuándo es el paro de docentes en Colombia y por qué se realiza?

El paro está programado para el 15 de abril y responde a lo que el sindicato considera deficiencias en el modelo de salud implementado desde mayo de 2024.

Según Fecode, existe un mal manejo del nuevo modelo de salud, que lleva 23 meses en implementación en la contratación de servicios médicos, trasladando la responsabilidad directamente a la Fiduprevisora.

Entre los problemas reportados se encuentran retrasos en la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas médicas y suspensión de tratamientos, lo que, según los docentes, pone en riesgo su bienestar.

Además, el sindicato insiste en la defensa del Acuerdo 003 de 2024, normativa que regula el funcionamiento del sistema de salud del magisterio. La organización también exige garantías en la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Jornada de protesta de maestros el 15 de abril

El paro de docentes en Colombia afectará la jornada académica en instituciones públicas durante ese día, ya que miles de maestros participarán en marchas y concentraciones.

No obstante, Fecode aclaró que la movilización no está dirigida contra el Gobierno nacional, sino contra la gestión de las entidades encargadas de operar el sistema.

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“Persisten fallas en la prestación de servicios médicos, lo que ha generado incertidumbre entre los docentes y sus familias”, advirtió el sindicato tras revisar la operación del nuevo modelo sanitario.