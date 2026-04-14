CANAL RCN
Colombia

Docentes en Colombia irán a paro: estas son las razones principales

Fecode anunció paro de docentes: fecha, razones principales y ciudades.

Marcha Fecode.
Foto: Fecode

Noticias RCN

abril 14 de 2026
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva jornada de movilización sacudirá al sector educativo en el país. El paro de docentes en Colombia fue convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para este miércoles 15 de abril de 2026, en medio de crecientes inconformidades relacionadas con el sistema de salud del magisterio.

Director del IGAC admite que la actualización del avaluó catastral en zonas rurales podría presentar errores
RELACIONADO

Director del IGAC admite que la actualización del avaluó catastral en zonas rurales podría presentar errores

 

La protesta, que tendrá una duración de 24 horas, se realizará en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Cartagena, entre otras.

El objetivo principal es visibilizar las fallas en la atención médica que afecta a cerca de 800.000 beneficiarios, incluidos docentes y sus familias.

¿Cuándo es el paro de docentes en Colombia y por qué se realiza?

El paro está programado para el 15 de abril y responde a lo que el sindicato considera deficiencias en el modelo de salud implementado desde mayo de 2024.

Según Fecode, existe un mal manejo del nuevo modelo de salud, que lleva 23 meses en implementación en la contratación de servicios médicos, trasladando la responsabilidad directamente a la Fiduprevisora.

Medellín se juega “El Partido por la Equidad 2026”: La cumbre de lideres por la equidad de género más importante del país llega a la ciudad
RELACIONADO

Medellín se juega “El Partido por la Equidad 2026”: La cumbre de lideres por la equidad de género más importante del país llega a la ciudad

Entre los problemas reportados se encuentran retrasos en la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas médicas y suspensión de tratamientos, lo que, según los docentes, pone en riesgo su bienestar.

Además, el sindicato insiste en la defensa del Acuerdo 003 de 2024, normativa que regula el funcionamiento del sistema de salud del magisterio. La organización también exige garantías en la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Jornada de protesta de maestros el 15 de abril

El paro de docentes en Colombia afectará la jornada académica en instituciones públicas durante ese día, ya que miles de maestros participarán en marchas y concentraciones.

No obstante, Fecode aclaró que la movilización no está dirigida contra el Gobierno nacional, sino contra la gestión de las entidades encargadas de operar el sistema.

Partidos políticos definen apoyos rumbo a las elecciones presidenciales 2026
RELACIONADO

Partidos políticos definen apoyos rumbo a las elecciones presidenciales 2026

“Persisten fallas en la prestación de servicios médicos, lo que ha generado incertidumbre entre los docentes y sus familias”, advirtió el sindicato tras revisar la operación del nuevo modelo sanitario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

“Mockusianos” se suman a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Antioquia

¿Lo volvieron costumbre? Las otras parrandas en la cárcel de Itagüí: “Hamburguesas y prepagos”

Gustavo Petro

Presidente Petro ordena traslado a Bogotá de presos que organizaron parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Otras Noticias

Papa León XIV

Dos ataques suicidas sacuden Argelia en medio de histórica visita del papa León XIV

El hecho ocurrió en la ciudad de Blida mientras el pontífice realizaba su primera visita al país africano.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 13 de abril de 2026

Las balotas se movieron y revelaron la combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 13 de abril. Descubra aquí el resultado.

Millonarios

Calendario de Millonarios para soñar con la clasificación: estas son sus cuentas

La casa de los famosos

Karola regresó a la Casa de los Famosos y dejó inesperado mensaje

Café

¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida