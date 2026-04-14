Dos ataques suicidas sacuden Argelia en medio de histórica visita del papa León XIV

Dos presuntos ataques suicidas estremecieron este lunes a Argelia, en un hecho que coincide con la histórica visita del papa León XIV, el primero en viajar a ese país del norte de África.

Según una fuente informada citada por la agencia AFP, los hechos ocurrieron en la ciudad de Blida, ubicada a unos 45 kilómetros de la capital, Argel. Allí, dos personas se habrían inmolado en lo que fue descrito como un incidente de carácter terrorista.

Imágenes y versiones en desarrollo

Videos verificados muestran escenas en vía pública con cuerpos en el lugar de los hechos, cerca de una intersección transitada y en inmediaciones de comercios y una estación de policía. Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, fueron registradas pocas horas después de la llegada del pontífice al país.

Sin embargo, hasta el momento no está claro si existe alguna relación directa entre los ataques y la visita papal, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad.

Sin confirmación oficial

Las autoridades argelinas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Tampoco han confirmado la naturaleza de los hechos, lo que mantiene la situación en desarrollo.

Por su parte, la Unión Africana inicialmente condenó lo que calificó como un “doble ataque”, pero posteriormente retiró su comunicado al señalar que la información no había sido corroborada por fuentes oficiales.

Contexto de seguridad

Aunque Argelia vivió un conflicto armado interno entre 1992 y 2002, en la actualidad los ataques de este tipo son poco frecuentes. El último atentado suicida registrado en el país ocurrió en 2020, cuando un militar murió en un ataque contra una base en el sur.

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Las autoridades mantienen operativos constantes contra grupos armados en distintas regiones, especialmente en zonas fronterizas.

La visita del papa León XIV, que hace parte de una gira por África, continúa bajo vigilancia reforzada mientras se espera mayor claridad sobre estos hechos que han generado preocupación internacional.