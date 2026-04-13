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Calendario de Millonarios para soñar con la clasificación: estas son sus cuentas

Millonarios tiene cada vez más complicada su clasificación a los playoffs de mitad de año. Estas son las cuentas de los ‘embajadores’.

Macalister
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

abril 13 de 2026
09:03 p. m.
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Millonarios dejó escapar una oportunidad que podía marcar un punto de quiebre en su camino hacia los playoffs de la Liga BetPlay. El empate 1-1 frente a Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino, correspondiente a la fecha 16, no solo dejó un sabor amargo por tratarse de un partido en casa, sino que además complicó seriamente el panorama del equipo dirigido por Fabián Bustos en la recta definitiva del todos contra todos. Con 22 puntos y ubicado en la casilla 10, el margen de error prácticamente desapareció.

Un cierre de calendario que exige casi perfección

El conjunto embajador todavía conserva una diferencia de gol positiva de +8, un factor que puede resultar decisivo en caso de igualdad en puntos con otros rivales directos. Sin embargo, el gran problema pasa por la dificultad de los tres compromisos que le restan, una ruta que obliga a sumar con mucha contundencia.

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La próxima salida será una visita de altísimo riesgo frente al América de Cali, uno de los equipos que también pelea por asegurar su lugar en la fase final. Luego deberá regresar a El Campín para medirse ante Deportes Tolima, rival que se ha mostrado sólido a lo largo del semestre y que suele competir muy bien en este tipo de escenarios. Finalmente, cerrará la fase regular visitando a Alianza en Valledupar, una plaza históricamente exigente por el contexto del partido y la presión del cierre de campeonato.

Con ese panorama, las cuentas son claras: si Millonarios logra ganar los tres encuentros alcanzará 31 unidades, cifra que prácticamente lo dejaría instalado en los cuadrangulares sin depender de terceros.

Las cuentas para seguir soñando

El verdadero problema aparece si el equipo deja puntos en el camino. Dos victorias lo llevarían apenas a 28 unidades, un registro que hoy parece corto por la cantidad de clubes involucrados en la pelea por los ocho. Por eso, la ruta más realista para mantener vivas las aspiraciones sería conseguir al menos dos triunfos y un empate, llegando a 29 puntos, una cifra que todavía lo mantendría con opciones importantes dependiendo de otros resultados.

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Más allá de los números, Millonarios está obligado a mostrar carácter competitivo en el momento más sensible del semestre. El clásico dejó la sensación de que el equipo dejó pasar una gran oportunidad, y ahora el margen se redujo al mínimo. El cierre será de auténticas finales, con tres partidos que definirán si el club azul logra rescatar el semestre o termina despidiéndose antes de tiempo de la lucha por el título.

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