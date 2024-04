Varios colombianos presos en Ecuador volverán al país, anunció el ministro de Justicia

Ministro de justicia Néstor Iván Osuna Patiño anunció que, luego de reunión entre los cancilleres de Colombia y Ecuador, llegarán varios presos connacionales procedentes del vecino país, como lo ha solicitado el presidente ecuatoriano Daniel Novoa.

"Hemos considerado que inicialmente en este primer mes y en esta primera operación van a ser 13 las personas colombianas condenadas en cárceles ecuatorianas que van a ser repatriadas en los próximos días y que recibiremos en las cárceles colombianas", dijo el ministro.

Asimismo, Osuna aseguró que están revisando las cárceles en Colombia en las que serán reubicados los presos, centros penitenciarios que serán escogidos dependiendo de la cercanía de los connacionales con sus familias. "No necesariamente en las cárceles de Cauca y de Nariño, sino que van a ser distribuidos en las cárceles del país", comentó el funcionario.

De igual forma el ministro Osuna aclaró que se podrá aumentar el número de presos repatriados pero no se llegara a los 1.500 mencionados inicialmente.

Esta exportación hace parte de un acuerdo alcanzado entre ambas naciones en febrero, quienes acordaron iniciar repatriaciones voluntarias.

Ecuador anunció la expulsión de cerca de 1.500 presos extranjeros

Durante los primeros días de enero, Ecuador atravesó una fuerte crisis en materia de seguridad y orden público después de la fuga de alias Fito, uno de los narcotraficantes más poderosos de este país.

Tras esta fuga, en Ecuador se vivieron tensas semanas por múltiples ataques a la fuerza pública, Después de una serie de eventos contra la Fuerza Pública, la toma de un canal de noticias mientras este transmitía en vivo, el ingreso de un grupo delictivo a la Universidad de Guayaquil para secuestrar a profesores y estudiantes, el escape de cientos de presos de las cárceles de este país y otros hechos.

En medio de este contexto, el presidente Daniel Noboa aseguró que empezarían a expulsar del país a cerca de 1.500 presos extranjeros, en su mayoría colombianos y venezolanos, esto, con el propósito de reducir el hacinamiento carcelario en Ecuador.

"Empezamos esta semana deportación de los 1.500 extranjeros, la mayoría colombianos que están en las cárceles”, aseguró Noboa en declaraciones a una emisora de radio.

Lo que dijeron en Colombia sobre la deportación de 1.500 presos provenientes de Ecuador

Tras conocerse las declaraciones de Noboa, Osuna se pronunció en esa ocasión y aseguró que el sistema carcelario colombiano no tenía la capacidad de absorber a 1.500 presos más.

“¿Qué si en Ipiales hay 1.500 cupos disponibles? No, por supuesto que no, pero esperemos si realmente ocurre o no, si realmente hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la sultana, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano”, aseguró Osuna en ese momento.

Además, el ministro dijo que, de llegar en ola, se corría el riesgo de que dichos presos quedaran en libertad.

A la voz de preocupación del ministro se le sumó la del coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, quien afirmó que el proceso no se podía hacer de manera masiva, sino que debía ser revisado caso por caso.

“Se va a revisar caso por caso, no puede ser una repatriación masiva, sino que se revisa caso por caso para que cumplan los requisitos en términos de la condena, que estén condenados, que lleven la mitad de la condena. A partir de ahí los arraigos, las claridades de las condenas en términos de tiempo, peligrosidad”, aseguró en ese momento.