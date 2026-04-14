¿Por qué capturan delincuentes en Bogotá y en menos de 72 horas ya están libres? Experto explicó

La inseguridad en Bogotá sigue generando cuestionamientos, especialmente por los casos en los que delincuentes, incluso con medidas como brazaletes electrónicos o antecedentes, continúan delinquiendo en las calles.

La situación motivó un reclamo del alcalde Carlos Fernando Galán al Gobierno Nacional, en medio del aumento de hechos como atracos y ataques armados.

¿Qué está pasando con la delincuencia en Bogotá?

El fenómeno de la reincidencia criminal ha puesto en evidencia lo que expertos califican como una falla estructural en el sistema judicial.

Andrés Nieto Ramírez, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, aseguró que el problema no radica en la Policía, sino en la justicia.

Es una vergüenza, tal y como lo ha dicho el alcalde, que de cada 10 capturas, 8 quedan en libertad en menos de 72 horas. Eso es un mensaje nefasto para el ciudadano de a pie y que sigue desconfiando de la justicia, pero también para el delincuente que sabe que no le va a pasar absolutamente nada.

Según explicó, esta dinámica envía un mensaje de impunidad que termina incentivando la repetición de delitos. Mientras la Policía realiza capturas, los procesos judiciales no logran sostener las medidas restrictivas, permitiendo que los implicados regresen rápidamente a las calles.

A este panorama se suma el incremento de delitos como el paseo millonario, una modalidad que, aunque existe desde 1998, había sido contenida en la ciudad. Sin embargo, en el último año se registró un aumento en los casos, que en el Código Penal son considerados como secuestro extorsivo.

El experto advirtió que la criminalidad en Bogotá ha evolucionado hacia estructuras organizadas:

Hoy las bandas no son las de los 90, 2000 de un delincuente que da el factor oportunidad, sino bandas que hacen logística, que acceden a armas, que las alquilan desde 15 mil pesos por hora, que una situación donde ya es una cadena criminal solo para robar un teléfono celular se articulan entre 6 y 20 personas.

Este “ecosistema criminal”, como lo describe, permite que los delitos se ejecuten de manera coordinada, dificultando su control si no se atacan las estructuras completas.

¿Qué le hace falta a Bogotá para disminuir la inseguridad y la criminalidad?

El experto también señaló que la ciudad carece de una estrategia integral de seguridad, lo que ha sobrecargado a la Policía Nacional de Colombia con funciones que van más allá de su misión principal.

Hoy la policía está respondiendo por todo desde el árbol que se cae cuando se va al agua del barrio hasta intentar desarticular una banda.

Otro punto clave es la concentración del delito en zonas específicas. De los 1.171 barrios de la ciudad, en apenas 60 se concentra más del 30 % de los hurtos y más del 15 % de las muertes violentas.

Frente a esto, insistió en la necesidad de priorizar estos territorios y fortalecer estrategias como las redes ciudadanas, que permiten anticipar hechos delictivos a partir de la información de los propios habitantes.

Finalmente, advirtió que el problema no termina con la captura. Incluso cuando los delincuentes son enviados a prisión, el sistema carcelario presenta fallas estructurales.