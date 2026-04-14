¿Por qué hay ladrones usando papel aluminio en los brazaletes del Inpec?

En la mañana de este 13 de abril, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de dos hombres tras un intento de hurto en la localidad de Teusaquillo, donde uno de los detenidos tenía brazalete del Inpec y estaba pagando una condena de 6 años de cárcel por hurto.

Tras su captura, las autoridades mostraron que esta persona había recubierto el brazalete penitenciario con papel aluminio, una situación que no es nueva, pues la semana pasada también se evidenció un caso similar en la ciudad.

Tres personas fueron detenidas el pasado 7 de abril tras robarse un furgón en la localidad de Puente Aranda. Allí también, uno de los detenidos tenía brazalete del Inpec, pero en este caso fueron dejados en libertad debido a que el dueño del vehículo no interpuso la denuncia correspondiente.

RELACIONADO Capturan a tres hombres por robo de camión en Puente Aranda y quedan libres por falta de denuncia

¿Por qué se usa papel aluminio en los brazaletes del Inpec?

De acuerdo con principios de física documentados por entidades académicas como la Encyclopaedia Britannica, los materiales conductores pueden actuar como una “jaula de Faraday”, es decir, una barrera que bloquea o atenúa señales electromagnéticas como las utilizadas por sistemas GPS y redes móviles.

Sin embargo, esta práctica no implica que el sistema quede inutilizado. Por el contrario, cuando un brazalete deja de transmitir información de manera normal, los sistemas de monitoreo interpretan la interrupción como una posible anomalía o manipulación.

Es decir, el Inpec tuvo que recibir la señal de la manipulación a la que fueron expuestos estos brazaletes, por lo que se abre un cuestionamiento a la razón por la que no se habría realizado la respectiva verificación.

¿Qué dice la normativa sobre el bloqueo o alteración de señales?

De acuerdo con la regulación vigente en Colombia, los mecanismos de vigilancia electrónica están diseñados para operar mediante transmisión continua de datos hacia centros de monitoreo, utilizando diferentes tecnologías de seguimiento.

Según el Decreto 1069 de 2015, que compila la normativa del sector justicia, estos sistemas incluyen modalidades como radiofrecuencia (RF), GPS y reconocimiento de voz, lo que evidencia que el control no depende de un único tipo de señal.

En el caso del seguimiento por GPS, la norma establece que el dispositivo “transmitirá la ubicación del beneficiario” y que dicha información debe llegar al centro de monitoreo “sin que… se haya perdido la transmisión inherente al sistema” durante su funcionamiento.

En cuanto a las obligaciones del usuario, el decreto también establece que la persona sometida a vigilancia electrónica debe garantizar la adecuada utilización y custodia del dispositivo, y advierte que su destrucción o alteración constituye un incumplimiento de los deberes, lo que puede derivar en la revocatoria del beneficio y en eventuales sanciones penales.

Alcalde Galán y el uso de brazaletes electrónicos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó al Inpec y al Ministerio de Justicia con relación a las personas que están siendo beneficiadas con la medida de detención domiciliaria, pues hay varias capturas de personas usando el dispositivo electrónico.

"Este año la Policía ha capturado en Bogotá a 12 personas que intentaron cometer crímenes mientras tenían brazaletes de detención domiciliaria", escribió en su cuenta de X, señalando que estos solo son los casos de quienes tenían el brazalete.