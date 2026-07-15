MOE descarta evidencia estadística de "voto fusil" en la segunda vuelta presidencial

La Misión de Observación Electoral (MOE) aseguró que no encontró evidencia estadística que respalde la hipótesis de un fenómeno generalizado de "voto fusil" durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

La conclusión hace parte del estudio técnico 'La paradoja del voto cautivo', publicado el 14 de julio, en el que la organización evaluó si existía relación entre la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales y los resultados obtenidos por las dos campañas presidenciales.

La MOE explicó que su evaluación utilizó tres metodologías independientes, incluidas dos aplicadas previamente en las elecciones legislativas y un modelo estadístico empleado desde 2007 para identificar anomalías electorales.

¿Por qué la MOE concluyó que no hubo evidencia estadística de "voto fusil"?

La organización analizó los 975 municipios con puestos de votación rurales e identificó presencia de al menos un grupo armado ilegal en 557 de ellos, equivalentes al 57 % del total. Según el informe, 375 municipios presentan un solo actor armado, mientras que en otros 210 confluyen varios grupos, un escenario que la MOE interpreta como una fragmentación del conflicto y no como un dominio uniforme capaz de orientar el comportamiento electoral.

En el primer análisis estadístico, los coeficientes de determinación oscilaron entre 0,0184 y 0,0915 en una escala de 0 a 1, resultados que la entidad calificó como muy cercanos a cero. Desde la perspectiva técnica, estos valores indican que la presencia de grupos armados ilegales no explica las variaciones de la votación registradas en las zonas rurales durante la segunda vuelta presidencial.

El segundo ejercicio examinó los resultados según el tipo de organización armada presente en cada territorio. Allí, la MOE encontró que en los 97 municipios con control hegemónico del ELN y su estructura Comuneros del Sur, De la Espriella obtuvo la victoria en 64 con un promedio del 79,28 %.

En los 163 municipios bajo influencia del Ejército Gaitanista de Colombia ( Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Iván Cepeda ganó en 68 municipios con promedios cercanos al 66 %.

La única excepción correspondió a los 10 municipios con presencia dominante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la Segunda Marquetalia y el Frente 57, donde Cepeda triunfó en ocho con un promedio del 90,02 %, un comportamiento que la organización atribuye a factores políticos regionales y que considera merece un análisis adicional.

¿Qué municipios identificó la MOE como atípicos y qué explicó sobre el aumento del voto rural?

El tercer análisis, desarrollado con el modelo histórico que la MOE utiliza desde 2007 para detectar comportamientos electorales atípicos, solo identificó dos municipios del Cauca: Jambaló y Toribío. De acuerdo con la organización, estos casos no se explicarían por presión armada sobre los votantes, sino por la fortaleza de las organizaciones indígenas de base y su articulación con agendas como la implementación del Acuerdo de Paz.

El informe también documentó un crecimiento sostenido de la participación electoral en las zonas rurales durante las últimas tres elecciones presidenciales. La participación pasó del 52,13 % en 2018 al 57,27 % en 2022 y alcanzó el 64,39 % en 2026.

Para la MOE, este incremento responde a una mayor movilización democrática y al aumento de puestos de votación rurales, no a mecanismos de coacción. No obstante, la entidad reiteró que continúan existiendo riesgos reales de control social y constreñimiento al sufragante en algunos territorios, por lo que pidió mantener el monitoreo de estas conductas con miras a las elecciones locales de 2027.

Además, advirtió que atribuir automáticamente el comportamiento del voto rural a la violencia resulta metodológicamente impreciso y estigmatizante.