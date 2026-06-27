¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de junio de 2026! Esto se reportó

Este sábado 27 de junio de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han detectado al menos nueve temblores en el país.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Cuáles han sido las magnitudes y las profundidades de cada uno de los movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 27 de junio de 2026

8:01 a.m.

Epicentro: cerca de la costa norte de Colombia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 78 kilómetros de Acandí (Chocó), a 109 de La Palma (Panamá) y a 115 de Necoclí (Antioquia).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de junio de 2026?

12:12 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), A 59 de Medio Baudó (Chocó) y a 63 de Nuquí (Chocó).

12:50 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 5 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 10 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

2:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

3:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

4:19 a.m.

Epicentro: Peque, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Ituango (Antioquia), a 20 de Peque (Antioquia) y a 30 de Toledo (Antioquia).

4:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

7:26 a.m.

Epicentro: Cumbal, Nariño.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tufiño ( Ecuador), a 11 de Cumbal (Nariño) y a 16 de Cuaspud Carlosama (Nariño).

7:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).