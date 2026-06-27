¿Qué debe tener un kit de emergencia para sobrevivir a un sismo? Esta es la lista que recomiendan

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y, aunque no es posible predecir cuándo sucederán, sí es posible prepararse para afrontar una eventual emergencia.

Tras los recientes movimientos telúricos sentidos en Colombia y Venezuela, las autoridades han insistido en la importancia de que las familias cuenten con un kit de emergencia listo para ser utilizado en caso de una evacuación.

Disponer de los elementos adecuados no solo facilita la atención de las necesidades básicas durante las primeras horas posteriores a un sismo, sino que también permite responder de manera más rápida y segura mientras llegan los organismos de socorro.

¿Por qué es importante tener un kit de emergencia?

Cuando ocurre un sismo, los servicios públicos, las vías de acceso o las comunicaciones pueden verse afectados. En esos casos, contar con un kit previamente preparado ayuda a enfrentar las primeras horas de la emergencia con mayor tranquilidad.

Las autoridades recomiendan que este morral permanezca en un lugar de fácil acceso para todos los integrantes del hogar y que sus elementos sean revisados periódicamente para verificar que se encuentren en buen estado.

¿Qué elementos no pueden faltar?

De acuerdo con las recomendaciones de preparación para emergencias, un kit básico debería incluir los siguientes artículos:

Agua potable.

Alimentos no perecederos, como comida enlatada.

Botiquín o kit de primeros auxilios con los medicamentos que necesite cada integrante de la familia.

Linterna.

Radio de pilas.

Pilas de repuesto.

Silbato para facilitar la ubicación en caso de quedar atrapado.

Herramientas básicas.

Dinero en efectivo.

Documentos de identidad protegidos en una bolsa impermeable.

¿Dónde debería guardarse el kit?

Las recomendaciones indican que el morral debe permanecer en un lugar visible, de fácil acceso y conocido por todos los integrantes de la familia.

También es importante que cada hogar adapte el contenido del kit de acuerdo con sus necesidades particulares, por ejemplo, si hay niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o mascotas.

¿Qué otras recomendaciones hacen las autoridades?

Además de contar con un kit de emergencia, las autoridades recuerdan la importancia de identificar previamente las zonas seguras dentro de la vivienda, conocer las rutas de evacuación y mantener la calma durante un movimiento telúrico.

La preparación anticipada sigue siendo una de las principales herramientas para reducir riesgos y proteger la vida cuando ocurre un sismo.