Luto: murió destacado periodista de Colombia

En Barranquilla y el entorno del periodismo hay un profundo luto porque falleció un destacado comunicador del Caribe.

Se trata de William Vargas Martínez, que principalmente cubrió temas políticos y de actualidad, y trabajó en medios como Diario del Caribe, La Voz de la Patria y las Emisoras ABC.

La noticia fue confirmada por los medios de comunicación de Barranquilla, el pasado viernes 19 de junio de 2026.

¿Cuál fue la causa de la muerte de William Vargas Martínez, el destacado periodista de Barranquilla?

Hasta el momento, no se ha conocido la causa exacta del deceso del periodista William Vargas Martínez.

Sin embargo, sí ha salido a la luz que sufrió varias complicaciones en el último tiempo y que, de hecho, tuvo que ser internado en una entidad hospitalaria.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de los especialistas que estuvieron a cargo de su tratamiento, el estado de salud de William Vargas Martínez desmejoró paulatinamente.

"Hasta siempre, William. Qué triste noticia la partida a la eternidad de ese extraordinario ser humano, amigo incondicional y gran profesional de la radio", escribió en sus redes sociales el periodista Boanerge Montero.

"Conocerte, mi hermano, y hacer parte de esa selecta lista de tus amigos, fue lo más hermoso y gratificante que me regaló la vida. Nunca olvidaré tu inmenso legado, integridad, respeto, decencia y don de gente. Que Dios te acoja en su santo reino y te permita ver su gloria. Feliz viaje al paraíso celestial", concluyó.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de William Vargas Martínez, el periodista de Barranquilla

Después de que se confirmó la muerte del periodista William Vargas Martínez, sus seguidores enviaron múltiples mensajes de condolencias para sus seres queridos.

"Se nos fue un gran ser humano, periodista, amigo y padre", "fue un excelente redactor, locutor y analista político", "qué tristeza", "paz en su tumba", "lamentable su partida", "nunca lo olvidaremos" y "no lo puedo creer", han sido algunas de las palabras redactadas en redes sociales.