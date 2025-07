¿Qué ha pasado con la vía al Llano?

El corredor vial que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales vuelve a encender las alarmas tras un nuevo episodio de emergencias por cuenta de las lluvias.

La vía al Llano estuvo cerrada por más de 16 horas, desde la medianoche del jueves 10 de julio hasta las 5:00 de la tarde del viernes, debido a 18 puntos críticos afectados por deslizamientos, caída de árboles y flujos de lodo.

Recordemos que, este eje vial es estratégico para el transporte de alimentos, pasajeros y mercancía.

La empresa concesionaria Coviandina informó que el cierre fue necesario por la presencia de material inestable en múltiples sectores, en especial en los kilómetros 36+900 y 38, donde aún se mantienen trabajos de limpieza y remoción.

En estos puntos, el paso vehicular fue reactivado de forma parcial, con habilitación por carriles y bajo monitoreo constante.

El más reciente boletín de Coviandina señaló que ya se encuentra habilitada la movilidad en ambos sentidos, aunque con restricciones. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran maquinaria pesada despejando toneladas de tierra y lodo, y brigadas de mantenimiento tratando de garantizar el tránsito seguro.

Mientras tanto, e comandante de carreteras del Meta, Miguel Jaime, indicó que la ruta está operando con normalidad en la actualidad, pero pidió a la ciudadanía consultar constantemente los reportes oficiales.

Sin embargo, mientras la vía principal recupera poco a poco su operación, la tragedia se concentra en Quetame. Allí, un enorme deslizamiento de tierra provocó el colapso total de la carretera que comunica la zona urbana del municipio con Puente Quetame, el punto donde se concentra la actividad comercial local.

Alcaldesa de Quetame:

Este derrumbe ha dejado aislados a centenares de habitantes, que ahora no pueden acceder a alimentos, transporte escolar, servicios médicos ni financieros.

Nuestros niños no tienen cómo ir al colegio. No tenemos cómo llevarles el alimento diario a esta familia. No tenemos cómo comunicarnos con los hospitales, con los bancos.